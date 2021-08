“Is this heaven? No it’s Iowa” Presupuestado inicio para un texto sobre El Campo de los Sueños. La icónica película protagonizada por Kevin Costner en la década de 1980 revive la historia de Joe Descalzo Jackson, uno de los más grandes antihéroes en la Major League Baseball (MLB).

La esencia de los Medias Negras de Chicago, equipo que vendió la Serie Mundial en 1919, encamina el legendario filme. Entre 159 acres de maíz, los White Sox y los Yankees de Nueva York disputan esta noche un juego en Dyersville, Iowa, en el memorable Field of Dreams.

Programado originalmente para 2020, Grandes Ligas removió 30 mil yardas cúbicas de material para construir el estadio junto al original Campo de los Sueños. En un auténtico escenario hollywoodense, las legendarias franquicias recordarán una de las más tradicionales historias.

Un laberinto de maíz junto al terreno de juego, cerca del escenario de la película, forma el logotipo de Las Mayores. Asimismo, los bullpens, ubicados detrás el jardín central, emulan el diseño de Comiskey Park, memorable parque de pelota de los White Sox hasta la Temporada de 1990.

Dr. Archibald Graham, Terence Mann y John y Ray Kinsella —emblemáticos personajes del filme— serán rememorados en el emotivo encuentro. Diseñados por Nike, ambos equipos saltarán al diamante con uniformes especiales; utilizarán diseños característicos del inicio del Siglo XX.

Tallos de maíz de aproximadamente 10 pies de altura rodearán un clásico marcador manual colocado detrás del jardín derecho. La instalación de 4 mil toneladas de arena y 2 mil de grava establecieron las dimensiones del campo: 335 pies por las líneas y 400 por la pradera central.

“If you build it, he will come”. El Campo de los Sueños finalmente es una realidad. Extraído de una de las más populares películas sobre beisbol, MLB concretó el cautivador proyecto. El impacto de la popular película se verá reflejado en un espectáculo único desde Dyersville, Iowa.

Números:

1,400 dólares, precio promedio de las entradas.

8 mil espectadores presenciarán el encuentro.

1989, año de estreno de la película

Bullets:

Lance Lynn y Andrew Heaney serán los abridores del partido. Los precios de los boletos son los más altos en la historia de un partido de temporada regular. El diseño especial de las vallas del jardín permitirá apreciar el maíz.

dza