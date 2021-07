Llega llama olímpica a Tokio y comienza la etapa final del recorrido

La llama olímpica llegó a Tokio, Japón, y fue entregada simbólicamente a Yuriko Koike, alcaldesa de Tokio. Lo anterior tuvo como escenario el Parque Olímpico de Komazawa sin público -sede que fue edificada para los Juegos Olímpicos de 1964- y un día lluvioso.

La agencia de noticia AFP describió que el evento que se suponía suscitar entusiasmo por el próximo inicio del evento, pero se redujo a un pequeña ceremonia en la que estuvieron presentes cinco trompetistas vestidos de traje, que tocaron una melodía bajo un quiosco que los protegía de la llovizna, delante de los medios de comunicación y de un puñado de funcionarios.

"Hemos podido superar todas las adversidades gracias a personas de todo Japón, y también con mucho ingenio", indicó la alcaldesa de Tokio. La llama fue transportada por la atleta de tiro paralímpico, Taguchi Aki, y el recorrido de la llama continuará durante las próximas dos semanas en toda la ciudad hasta que se encienda el pebetero Olímpico en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos.

A partir del lunes 12 de julio, la ciudad japonesa estará en estado de emergencia ante el incremento de casos por coronavirus en las últimas semanas y la propagación de la variante Delta, por lo que el Comité Organización tomó la decisión que no se permitirá el acceso al público en los eventos deportivos.

Koike indicó: “Estoy feliz de que acojamos el relevo de la llama con este legado que mostramos orgullosos en casa y en el extranjero”.

También aprovechó el evento para indicar que el realizar las competencias a puerta cerrada es “desgarrador” y solicitó a la población que sigan las competencias desde su casa de “manera segura”.

En Japón se registran un acumulado de 1814,000 casos de Covid-19, de los cuales más de 179,000 se concentran en Tokio.

"Jugar en un estadio sin público no va conmigo"

Después de que se anunciara la decisión de que los eventos se realizarán a puerta cerrada, el tenista australiano Nick Kyrgios optó por renunciar a participar en el evento y otra de las razones es por una lesión que lo obligó a concluir su participación en Wimbledon.

"Ha sido mi sueño representar a Australia en los Juegos Olímpicos y sé que puede que no tenga otra oportunidad de nuevo. Pero también sé que jugar en un estadio sin público no va conmigo. Tampoco me gustaría quitarle la oportunidad de jugar a otro australiano que esté bien físicamente", argumentó Kyrgios, de 26 años, en un comunicado.

