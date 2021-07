Dominan Mariachis de Guadalajara a la LMB

En el inicio de la segunda mitad de la Temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), los Mariachis de Guadalajara prevalecen como el equipo más dominante en el circuito. Mientras que los Generales de Durango extendieron su inercia negativa en la recta final de la campaña.

Después de cuatro derrotas consecutivas, los Diablos Rojos del México sumaron dos triunfos en el Estadio de Beisbol Beto Ávila. En el último partido de la serie ante los Tigres de Quintana Roo, los escarlatas registraron su primer empate desde 2018, cuando nivelaron con los Bravos de León.

Con ocho triunfos en sus últimos 10 encuentros, los Leones de Yucatán amenazan el liderato en la Zona Sur de la LMB, perteneciente a los Diablos Rojos (24-15). Tras imponerse a los Bravos de León, colocaron su marca en 23-16 para ubicarse sólo 1.0 juegos detrás de los capitalinos.

Los Olmecas de Tabasco ascendieron al quinto sitio en la clasificación, al barrer la serie ante El Águila de Veracruz; los dirigidos por Pedro Meré acumulan cuatro triunfos al hilo. Por su parte, con cuatro descalabros en fila, el conjunto jarocho se rezagó respecto a los líderes divisionales.

En la Zona Norte, los Mariachis de Guadalajara extendieron su dominio. Con récord de 28-9 son el mejor club en el circuito veraniego. Asimismo, la franquicia de expansión encabeza las principales estadísticas ofensivas: carreras, slugging, OBP, bases robadas y promedio de bateo.

Los Toros de Tijuana se alejaron de los jaliscienses, tras caer dos veces ante los Saraperos de Saltillo en el Estadio Chevron. A diferencia de los Mariachis, los fronterizos encabezan las principales estadísticas defensivas: ponches, blanqueadas y porcentaje de carreras limpias.

Finalmente, los Acereros de Monclova, actuales campeones, se mantienen en la tercera posición; con ocho triunfos, cuatro consecutivos, en sus 10 enfrentamientos más recientes. Los comandados por Pat Listach barrieron a los Generales de Durango (11-30) en el Estadio Monclova.

Pericos vs Guerreros, Rieleros vs Sultanes, Algodoneros vs Acereros, Generales vs Tecolotes, Diablos Rojos vs Saraperos, Tigres vs Olmecas, Bravos vs El Águila, Leones vs Piratas y Mariachis vs Toros reanudarán esta tarde las actividades de la Liga Mexicana de Beisbol.

Por Emilio Pineres

