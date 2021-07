Curiosidades Olímpicas: ¿En cuántas ocasiones se canceló una justa olímpica?

La edición de los trigésimos segundos Juegos Olímpicos debieron realizarse en el 2020, pero fueron aplazados por la pandemia de coronavirus.

Y ante el contexto, diversos sectores de la población en Japón solicitaron en diversas ocasiones que se cancelara la justa olímpica.

A dos semanas de que se comience la justa olímpica, se ha declarado estado de emergencia en Tokio ante el incremento de casos de Covid-19 y el Comité Organizador tomó la determinación que no se permitirá el acceso de público. La inauguración será el próximo 23 de julio y las competencias concluyen el 8 de agosto.

Habrá que recordar que se anunció un 24 marzo del 2020 que el evento deportivo sería pospuesto para el verano del 2021, por lo que fue la primera ocasión que se tomaba dicha decisión consecuencia de un tema sanitario.

Según información de la agencia de noticias AP, el costo del evento en el 2020 se indicó ascendía a 15,840 millones de dólares, colocando a la presente edición como a la que más dinero se ha invertido en su realización, mientras que el gobierno japonés ha arrojado que la cifra asciende a 25,000 millones de dólares.

¿En qué ocasiones se han cancelado los Juegos Olímpicos?

La primera edición de los Juegos Olímpicos en la era moderna se celebró en 1896 en Atenas, Grecia, y desde entonces han sido cancelados por la Primera y Segunda Guerra Mundial, por lo que no hubo competencias olímpicas en 1916,1940 y 1944, además, han sido interrumpidas en dos ocasiones (1972 y 1996) .

En el caso de 1916, la sede era Berlín, Alemania, y el conflicto bélico inició en 1914 y concluyó en 1918, aunque ya se había comenzado con los preparativos estos se vieron interrumpidos por el contexto, aunque se refiere que no hubo un anuncio oficial al respecto.

Pero el Comité Olímpico Internacional (COI) selecciona a la ciudad de Amberes, Bélgica, como sede para la edición de 1920 y Alemania no contó con representación al quedar excluida hasta 1928, se relata en la International Encyclopedia of the First World War.

En tanto, la edición de 1940 tampoco se realizó y tenía como sede Helsinki, Finlandia, y también se cancelaron los de 1944, en Londres, Inglaterra, en este último caso conservó la sede por lo que la justa olímpica se celebró en 1948, lo anterior consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.

Cabe señalar que en 1940, Tokio se quedó sin la sede de la justa olímpico porque la política expansionista de China y por lo que se eligió Helsinki, en donde finalmente no se realizaron por la Segunda Guerra Mundial (1939) y la invasión de la entonces Unión Soviética a Finlandia, por lo que se determinó cancelar el evento.

Aunque el COI había seleccionado a Londres para la realización del evento en 1944, pero el conflicto continuaba, prácticamente de manera automática se descartó la realización de la justa olímpica y se realizaron hasta 1948.

En Múnich 1972, se suspendió el evento por 36 horas, tras un ataque terrorista en contra de la delegación de Israel por parte de ocho palentinos (5 de septiembre de 1972), aunque se solicitó la conclusión de los Juegos Olímpicos, se decidió continuar.

Para Atlanta 1996, la explosión de una bomba Parque Olímpico del Centenario las actividades se pararon un día (27 de julio de 1996).