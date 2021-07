Listos equipos que jugarán la Leagues Cup entre Liga MX y MLS | FOTO

La tarde de este miércoles se dieron a conocer a los participante de la Leagues Cup, certamen que junto equipos de la Liga MX y MLS y que se llevará a cabo del 10 de agosto al 22 de septiembre 2021.

La edición de este año será la segunda después de que en 2020 el certamen fuera suspendido debido a la pandemia por el Covid-19. Tigres será el único equipo que repetirá participación.

¿León o Chivas?

Por parte de la Liga MX, además del cuadro norteño, también participarán Santos, León y Pumas, debido a que fueron los equipos mejor posicionados en la tabla de la temporada 2020-2021.

Sin embargo, la presencia de los esmeraldas dependerá de un triunfo ante Cruz Azul en el Campeón de Campeones. En caso de una derrota, sería Chivas quien ocupe su lugar en el certamen y León disputaría el Campeones Cup frente a Columbus Crew, monarca de la MLS.

Calendario

Por su parte, la MLS anunció que sus representantes serán los cuadros de Orlando City, Seattle Sounders, New York City FC y Sporting Kansas City. Los equipos representan a las dos mejores posiciones de las dos conferencias del torneo estadounidense.

Los cuartos de final comenzarán el 10 de agosto con los partidos: Santos vs Orlando City; Tigres vs Seattle Sounders; Pumas vs New York City y León (o Chivas) vs Sporting Kansas City. La final se disputará el 22 de septiembre en sede por definir.