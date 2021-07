Simone Biles apoya desde la grada al equipo de EU en la final de gimnasia all-around: VIDEO

Simone Biles, la gimnasta multimedallsita de Estados Unidos que buscaba repetir la hazaña de Río 2016 en Tokio 2020, abandonó las pruebas en equipo para priorizar su salud mental; y es que era tanta la presión por tener los ojos del mundo encima y que todos esperaran tanto de ella, que simplemente perdió la confianza en sí misma.

La gimnasta de 24 años abandonó la competencia por equipos el pasado martes, cuando luego de su primera prueba se dijo que habría sufrido una lesión en el tobillo; sin embargo, ella misma confirmó que más allá de lo físico, su pesar era emocional, pues simplemente "los demonios en su cabeza" ya no le permitían sentirse segura en la competencia.

Fue así como Biles priorizó su salud mental y prefirió no afectar a sus compañeras, quienes finalmente quedaron en segundo lugar en gimnasia por equipos; el primer sitio lo ganó el representativo del Comité Olímpico Ruso (COR). El podio lo completaron las gimnastas anfritrionas de Japón.

Luego de ello quedó duda sobre si Simone Biles continuaría en los Juegos Olímpicos de Tokio. Al menos, en las pruebas por equipo ya no participará, de acuerdo con lo que informó la Federación Estadounidense de Gimnasia (USA Gymnastics) en sus cuentas de edes sociales. En un mensaje, la entidad que regula esta disciplina mencionó que Simone fue evaluada y que respaldaban su decisión de no continuar por su bien. La decisión de si continua o no en la justa veraniega se irá decidiendo día a día.

Simone no abandonó a su equipo

Este jueves se lleva a cabo la final de gimnasia all-around, en la que Estados Unidos es un potencial candidato a llevarse medallas. Y aunque Simone Biles no participó en esta prueba, la campeona sí está presente en el recinto olímipico, y se le puede apreciar desde las gradas apoyando a sus compañeras y viendo las rutinas de todas las finalistas.

Prueba de ello, es que en el siguiente video se puede apreciar cómo se regocija ante la presentación de la brasileña Rebeca Andrade: