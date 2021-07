Rogelio Romero: Con ‘punch’ a la adversidad

Rogelio Romero volvió a la añorada rutina: calzarse los guantes, subir al ring, morder el bucal y tras el campanazo comenzar una ráfaga de golpes, en el debut más especial de su carrera: los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El chihuahuense es el único mexicano en el torneo de box y llegó al ring sin su entrenador Francisco Bonilla (qepd) a ganar su primer duelo de los-81kg. por 4-1, ante el croata Luka Plantic, pero su inspiración para repartir golpes llegó de peculiares experiencias.

“En la familia teníamos un equipo de futbol llanero y la mayoría de mis tíos eran boxeadores o entrenadores y cuando había broncas, se armaba la riña y veía a mis tíos noqueando gente, a mi papá ¡todos noqueando gente! Y yo decía ‘ah que padre yo también quiero noquear gente’…pero no sabía tirar golpes”, admite entre risas el nacido en Ciudad Juárez.

(Foto: Cortesía)

Aún no nacía Rogelio y en su hogar ya había guantes y manoplas. Su padre, Julián ‘El Chilaquil’ Romero fue pugilista profesional, pero no forzó a su hijo a incursionar en el encordado, por el contrario: tras su carrera boxística, trabajó en un restaurante y Rogelio decidió acompañarle en esa incursión laboral.

“Cuando mi papá era empleado de la taquería, yo tenía 13 o 14 años y afuera yo lavaba carros y sacaba mi dinero para pagarme la secundaria y todo; cuando mi papá compró la taquerías ya me contrató: yo era mesero y cajero, atendía al cliente. A veces la gente me reconocía, me pedían mi foto y así salía con mi mandil y todo”, compartió alegre el púgil.

Este viernes, Rogelio regresará al cuadrilátero para enfrentar al actual Campeón Olímpico Arlén López de Cuba; a pesar más de un año sin peleas, de la muerte de su entrenador, de que su deporte estuvo a punto de salir de los Juegos Olímpicos al descubrir corrupción y amaños en la Asociación Internacional de Boxeo Amateur, Rogelio sobrevive a las dificultades y la próxima estará en la esquina opuesta.

(Foto: Cortesía)

yc