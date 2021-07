Clavados tricolores: Ale Orozco y Gaby Agúndez una máquina de talentos

Hace nueve años, Ale Orozco llegó como novata a los Juegos de Londres 2012 y ascendió al podio con la presea de plata en la plataforma sincronizada; hoy ella acompaña a la nueva sangre: Gaby Agúndez, quien en sus primeros Juegos como adulto gana con ella bronce, también sincronizado, desde los 10m y así se convierten en la pareja que da la presea olímpica 15 para México en clavados.

“La clave fue mantenernos muy tranquilas: pensar que tiramos un clavado a la vez, el sigue ‘borrón y cuenta nueva’; fue una idea que tuvimos presente Iván, Ale y yo, esa fue la clave de este resultado”, comentó la sudcaliforniana Agúndez, quien dedicó este resultado a su entrenador Yunieski Hernández (qepd) quien falleció en 2020 por un paro cardiorrespiratorio fulminante, él fue quien la formó desde la infancia hasta hacerla una seleccionada nacional. “Seguro el profe está brincando de emoción desde el cielo, estamos muy contentas con el resultado”, agregó la medallista olímpica juvenil de Buenos Aires 2018.

Para Alejandra, el resultado significó un “¡lo logramos!” que llegó hasta su natal Guadalajara, Jalisco.

“Solo pensé eso. Fue lo primero que se me vino a la mente, que sí se pudo, que lo hicimos no solo nosotras: pensé en la lista completa de tantas personas que estuvieron y los que ya no están con nosotros, en que seguramente hubo mucha emoción allá en Guadalajara y que todos brincaban como nosotras de felicidad. Lo teníamos en mente y lo trabajamos porque hemos picado piedra en el camino”, agregó Alejandra quien se convierte en la tercera mujer mexicana con más de un podio olímpico, al lado de María Espinoza (1-1-1) y Paola Espinosa (0-1-1).

Las saltadoras cubrieron clavado a clavado con constancia y aunque en el 2º padecieron al caer al 7º sitio, las mexicanas remontaron al 5º en la tercera ronda, al 4º en la siguiente y finalmente se adueñaron del bronce al culminar el último salto de una vuelta y un giro al frente, en escuadra, donde consiguieron la mayor cosecha de unidades (71.04 puntos).

16 Preseas olímpicas han ganado las mujeres mexicanas

21% del total de preseas nacionales son en esta disciplina.

Con doble boleto

Alejandra y Gabriela son las únicas competidoras de la selección nacional de clavados que tiene dos participaciones en estos Juegos Olímpicos pues adicional a la prueba sincronizada, ahora competirán en la modalidad individual; las saltadoras competirán las preliminares el 4 de agosto, mientras al día siguiente harán semifinales y finales.

