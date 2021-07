Tokio 2020: Supera Haramara Gaitán la anemia

La mexicana Haramara Gaitán culminó el sueño de jugar en unos Juegos Olímpicos; un deseo que por poco se extingue entre lesiones, falta de apoyo y problemas de salud, que decantaron en que padeciera anemia, pero y en su momento más oscuro fue justo el badminton el que la trajo de vuelta, hasta lograr una meta que creía perdida.

“Hace cuatro años ya iba a dejar mi carrera deportiva, me quería retirar y todo eso porque no se logró ir a Olímpicos; pasaron muchas cosas para que no quisiera jugar ya badminton y si hago cuentas de cómo sucedió todo, cómo fueron llegando las personas adecuadas, pues…sinceramente esto se vuelve muy emotivo”, expresó Gaitán Fausto.

Entre la frustración de no clasificar a Río 2016, Haramara migró de Jalisco a Nuevo León y en ese periodo de zozobra deportiva, buscó refugio en las aulas e inició sus estudios en derecho. “Llegué sin expectativas, con principios de anemia, me iban a operar de la rodilla, tenía mi disco roto, pero también tenía un estilo de juego que no me iba a funcionar ante jugadoras internacionales…y ya con esas tres eran bastantes cosas; no tenía idea de a dónde iba, pero sabía que había que mejorar en todo”, compartió.

Después de cinco años como seleccionada nacional, Haramara, detectó que padecía una salud errática. “Me meto a la escuela de derecho y por andar a las carreras reduje mis entrenamientos, no desayunaba, me iba sin comer, tenía triglicéridos altos, casi no tenía hierro… allí aprendí que no solo es tener buena técnica y rendimiento físico como deportista, los descansos y las comidas son parte fundamental y comenzar a cambiar de nuevo mi vida”, expresó la jalisciense de 24 años de edad.

(Foto: AFP)

Con el entrenador Marco Garrido, Haramara recuperó su calidad deportiva, con el deporte recuperó su confianza y con disciplina reajustó su salud, hasta tener una estabilidad de calidad olímpica.

Haramara se clasificó a los Juegos Olímpicos vía ranking y rompió una sequía de nueve años sin ver a una mujer mexicana en el ‘deporte del gallito’, pues desde Victoria Montero en Londres 2012 no teníamos representación en este torneo.

Gaitán Fausto cayó en dos sets ante la coreana, medallista mundial y Subcameona Asiática Kim Gaeun (21-14, 21-9) y después ante tres veces medallista asiática Yeo Jia Min de Singapur por 21-7 y 21-10. Pero llegar por fin a la cancha que nunca creyó tocar fue en sí una victoria.

EL DATO

Por vez primera nuestro país llevó a dos representantes a Juegos Olímpicos en badminton y en la rama varonil, el capitalino Lino Muñoz cayó en los dos encuentros de su grupo.