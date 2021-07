¿Qué dijo Paola Espinosa sobre la medalla de bronce en clavados de Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez?

La veterana Alejandra Orozco y la joven Gabriela Agúndez conquistaron este martes una segunda medalla de bronce para México en los Juegos Olímpicos de este año.

Las mexicanas protagonizaron una espectacular remontada para cerrar su actuación con un total de 299.70 puntos.

Orozco y Agúndez acompañaron en el podio a las chinas Chen Yuxi y Zhang Jiaqui y a las estadounidenses Jessica Parratto y Delaney Schnell, quienes ganaron el oro y la plata respectivamente.

Luego de que las clavadistas mexicanas lograron obtener la medalla de bronce en los clavados sincronizados desde la plataforma sincronizada de los 10 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio, Paola Espinoza les mandó un mensaje de felicitación a través de sus redes sociales. Sin embargo, los usuarios de las mismas la tacharon de falsa.

Tras la participación de las clavadistas Carolina Mendoza y Dolores Hernández, quienes quedaron en cuarto lugar de la fila de clavados sincronizados de trampolín de tres metros, Espinoza lanzó un fuerte mensaje en sus redes sociales.

"Hoy era mi turno en #Tokio2020, no hubo medalla para México. Lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández como dueñas de la plaza de tres metros sincronizados, medallistas mundiales y estar dentro de las ocho parejas mundiales", escribió Espinosa en su Twitter. "Era tan viable", remató.

Luego de su mensaje, Paola Espinosa fue duramente criticada tanto por usuarios de las redes sociales como por otros atletas connacionales.

Tal es el caso de la exjudoca Vanessa Zambotti quien indicó que Espinosa era su ídolo y tras dichos comentarios, la decepcionó.

"En definitiva, una medalla olímpica no te hace buena persona. Mija, entre gitanos no nos leemos la mano. Un poquito de apoyo a sus compañeras, que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con 'injusticias'. (Se me cayó un ídolo) nahhh", Escribió Zambotti.