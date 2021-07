Clavadista Carolina Mendoza regresa a la fosa olímpica tras después de 10 años

Cumplir el sueño se volvió pesadilla y el camino, en lugar de iluminarse se oscurecía aún más. Para Carolina Mendoza, llegar a Tokio 2020 representa salir de aquel túnel de adversidades y regresa a la fosa olímpica para brillar en el podio. Casi diez años le tomó volver a los Juegos, en medio de malas experiencias y frustrantes procesos administrativos.

“Mi debut en Juegos Olímpicos fue en Londres 2012 y fue casi una pesadilla: no quería competir, un mes antes estaba estresada y presionada, venía de ser 5ª en una Copa del Mundo, quedé cerca de las medallas y por eso todo mundo me colgó la medalla olímpica…Me cambió la vida. Yo era una niña que iba a entrenar y me gustaba de repente sentir mucha presión, solo pensaba en no fallar…después de muchos años lo maduré y vi que hasta los mejores fallan”, expresó Carolina.

Tenía 15 años cuando debutó en Londres 2012 en una amarga y solitaria experiencia sin apoyo ni acompañamiento. “Fue muy duro, pero me ayudó muchísimo a crecer, gracias a eso y muchas otras experiencias estoy donde estoy”, agregó Mendoza Hernández.

Este año, Carolina ganó el control técnico nacional y fue seleccionada para competir en el trampolín 3m sincronizado, al lado de Dolores Hernández; una plaza que la medallista olímpica Paola Espinosa decía poseer (al argumentar que ella la ganó, con Melany Hernández, en los Campeonatos Mundiales FINA de 2019); sin embargo, hubo dos situaciones en esa clasificación: Paola compitió en esos Mundiales, sin haber participado en el control selectivo nacional de aquel año y al ganar la plaza, la FINA la asignó al país y no las personas.

Ese control técnico nacional al que no asistió Paola Espinosa en 2019 lo ganaron también Carolina y Dolores, y con los esfuerzos vanos, al no ser seleccionada para buscar las cuotas olímpicas en ese año, Carolina probó suerte en el reality ‘Exatlón’, algo mal visto para las autoridades deportivas.

”Fue una decisión difícil porque justo ya me habían ofrecido entrar y dije que no porque estaba en mi proceso olímpico y cuando me sacan de representar a mi país, pues ya no tenía nada qué perder, pero al entrar, lo usaron en mi contra: me quitaron el apoyo económico, las becas deportivas y después pedí que me dejaran entrenar para demostrar que sí podía y quería seguir en clavados”.

A pesar de ganar el proceso de 2019, la dupla Mendoza Hernández no fue registrada para competir ni en Juegos Panamericanos ni en Mundiales FINA.

“Eso me pegó anímicamente decía ‘¿para qué entrenar si no valoran mi esfuerzo?’. Han pasado muchas cosas y ahora lo agradezco todo, veo la vida muy diferente: disfruto muchísimo entrenar, lo hago por amor, amo estar con mis compañeros y entrenar todos juntos, estoy tranquila y en paz, lo que sea el resultado estoy segura de que será lo mejor”, agregó la competidora de 24 años de edad, quien en 2018 también demostró su potencial, en los Juegos Centrocaribeños de Barranquilla, Colombia, donde ganó oro en trampolín 3m individual, por encima de la mexicana Paola Espinosa (plata) y la colombiana Diana Pineda.

Carolina agradece el legado que dejó Paola Espinosa en los clavados mexicanos y espera que dé oportunidad a la nueva generación que crece en las fosas nacionales.

“Tiene que soltar, porque yo sé que lleva una trayectoria larga; no sé qué es lo que esté viviendo ella, no se por lo que esté pasando; yo sé que ella quería estar en estos Juegos Olímpicos, pero su trayectoria y lo que ha logrado es algo increíble. Hay que agradecer: por ella hay muchas mujeres mexicanas que la siguen”, expresó Carolina.