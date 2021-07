Sororidad olímpica en tiro con arco

Hace 14 años Aída Román se convirtió en la revelación del tiro con arco mexicano, al ganar plata en los Juegos Panamericanos de Río 2007; un año después clasificó a los Olímpicos de Beijing 2008 y lo que parecía un sueño se convirtió en hostil experiencia. Aquel duro momento motivó a la capitalina para no permitir que ninguna otra debutante olímpica pasara por lo que ella vivió y en Tokio 2020 promueve una nueva atmósfera donde la sororidad es clave del éxito.

“Ahora le digo a Ana Paula (Vázquez): ‘¡Disfruta tus Juegos Olímpicos!’ Porque yo mis primeros Olímpicos me la pasé muy mal: me hicieron la ley del hielo, no tenía buena relación con mis compañeros, no había nada de compañerismo; los que tenían experiencia no me la plasmaron, lo poco que aprendí lo aprendí sola…fue un evento que no disfruté, pero agradezco mucho haberlo vivido porque estoy haciendo de otra manera para transmitir tranquilidad, alegría y disfrute”, comentó Román Arroyo, quien en Londres 2012 subió al podio con la presea de plata.

Esta nueva dinámica la heredó muy pronto Alejandra Valencia, 4ª olímpica y actual Campeona Panamericana. “Quería “esquivar” esa palabra, pero suele ser esa envidia de ‘¿por qué vas a triunfar en menos tiempo que yo?’. Aquí hubo un cambio de mentalidad: las tres queremos logra lo mismo; no importa si llevas un mes aquí y yo 10 años. Todas queremos lo mismo y solo lo lograremos ‘jalando’ para el mismo lado. Si gana una o gana otra, es en beneficio para todas, pero en especial se beneficia México y más si la generación detrás de nosotras nos ve codearnos con las mejores del mundo”, expresó la sonorense Valencia Trujillo.

Aunque dura, Aída capitalizó aquella experiencia no sólo para conformar un equipo integral en Tokio 2020, sino para dejar un legado a las generaciones venideras.

“Es un equipo muy competitivo pero en especial con mucha hermandad. Ale y yo tratamos de plasmarle a Ana Pau este mensaje y se lo transmita a ‘Vale’ (la juvenil Valentina Vázquez) y a otras generaciones. Fue difícil pero agradezco que haya habido gente fea para poder valorar y dar otro ejemplo”, expresó Aída.

Con esta nueva actitud, el equipo ganó oro en el Preolímpico Mundial de Francia y así la clasificación a Tokio 2020; son el equipo Campeón Panamericano de esta temporada, y en Barranquilla 2018 ellas tres conquistaron también el cetro centrocaribeño con algo más grande que técnica y puntería: sonoridad.

A COMPETIR

24 de julio.

19:30. 8° de Final por Equipo Femenil

23:45. 4° de Final hasta Final por Equipo Femenil*

LA FRASE

“No fue fácil mi debut olímpico pero hoy agradezco lo que viví para poder hacer algo diferente: ver compromiso, entrega, fuerza, alegría que cada una da desde el entrenamiento hasta la competencia para hacer un entorno diferente” Aída Román, Subcampeona Olímpica Tiro con Arco

EL DATO

No. 1 del mundo

De acuerdo a World Archery, en julio de 2021 el equipo femenil de arco recurvo mexicano se encuentra en el primer lugar del ranking mundial con 320.7 puntos, por encima de potencias mundiales como Rusia, Corea o Taiwán.

5 Lugar olímpico ocupó el equipo femenil en Río 2016

MAAZ