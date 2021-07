Mikel Arriola, presidente de Liga MX, da positivo por Covid-19

La mañana de este jueves 22 de julio, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, informó que dio positivo por el nuevo coronavirus Covid-19 a unas cuantas horas del inicio del Torneo Apertura 2021 del balompié mexicano.

En su cuenta de Twitter, el también exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detalló que se sometió a una prueba de rutina PCR y hace unos momentos le fue notificado el resultado positivo.

Por lo anterior, Mikel Arriola señaló que estará en aislamiento y continuará con su agenda de trabajo desde casa.

"Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, Covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo. Saludos a todos", escribió.

Inicia el Apertura 2021

Este jueves, en punto de las 21:00 horas, inicia el Torneo Apertura 2021 de la Liga MX con el partido que enfrenta a Gallos de Querétaro contra América; las acciones las podrás seguir por Azteca Deportes.

El actual campeón de la Liga MX, Cruz Azul iniciará su camino rumbo a la décima estrella el próximo lunes 26 de julio cuando reciba en el estadio Azteca a Mazatlán en punto de las 20:00 horas.