Club de Paraguay es criticado por premiar con un set de ollas a su mejor jugadora

El club Olimpia de Paraguay fue blanco de críticas luego de un polémico regalo que dieron a su jugadora Dahiana Bogarin por ser una de las más destacadas en su último partido contra Guaraní, en el que anotó el gol que les dio la victoria.

La jugadora fue premiada como la mejor del equipo por su desempeñó en el último partido donde el marcador quedó 3-1 a su favor, sin embargo, la polémica fue el regalo ya que le fue entregado un set de ollas, gesto que fue calificado en redes sociales como machista.

Te puede interesar: Diputadas acusan machismo en la Federación Mexicana de Fútbol

Pese a que el desempeño de la joven de 20 años de edad era lo que debía destacar, fue el premio el que llamó de inmediato la atención, pues el juego de ollas es de la marca patrocinadora oficial de la liga femenil de Paraguay y el regalo se le entrega a todas las jugadoras destacadas en cada partido.

Dahiana Bogarin responde a polémica por premio

Dahiana Bogarin no dudó en responder ante la polémica por el regalo que recibió, señalando que era algo menor y que la atención debería centrarse en el desempeño de las jugadoras pues este fue el motivo por el que el club decidió premiarla.

La joven añadió que se trata del patrocinador oficial del equipo y aseguró que no le molesta y en sus historias de Instagram aseguró que el juego de ollas se lo entregó a su madre, quien está muy contenta por lo que recibió.

Te puede interesar: José Manuel Figueroa es acusado de violencia contra su expareja Farina Chaparro y difunden VIDEO de la agresión

Sin embargo, esto no evitó las fuertes críticas en redes sociales al club Olimpia ya que los usuarios destacaron que este no es el mismo patrocinador para el equipo varonil y que ellos no reciben este tipo de regalos al destacar en los partidos.