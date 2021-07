Tecos festeja 50 años de futbol y tradición en la ciudad de Guadalajara

Historia y tradición tapatía. El equipo de futbol de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara cumplió este mes 50 años de existencia, y por lo mismo, este fin de semana tendrán diversos festejos, donde el evento principal será un partido este sábado en el Estadio Tres de Marzo entre un cuadro conformado de exjugadores y un grupo de actores.

También habrá diversas convivencias y una ceremonia religiosa donde se dará gracias por este aniversario, de una escuadra que surgió al principio de los setenta y hoy participa en la Segunda División Premier.

La directiva informó que el aforo para este encuentro será limitado por cuestiones de la pandemia y que están en constante comunicación en ese tema con la Secretaría de Salud local.

En conferencia de prensa, Antonio Leaño, presidente de Tecos, recordó los inicios del club, cómo poco a poco fueron construyendo lo que hoy es Tres de Marzo, y en un periodo de cuatro años lograron el ascenso, desde la Tercera División hasta el Máximo Circuito, en la temporada 1974-75 venciendo al Irapuato.

También recalcó cómo se consolidó y buscó ser un equipo competitivo, teniendo técnicos de la talla de Carlos Miloc.

El directivo destacó, que más allá de los logros deportivos, cuyo punto máximo fue el título de Primera División en la temporada 1993-94, fue el hecho de inculcar ciertos valores y de fomentar el deporte como una vía de formación humana.

Entre los exjugadores que estarán en el partido de este sábado están Osmar Donizete, autor del gol del único título en 1994, Marcelo Goncalves, Sebastián Abreu y por supuesto, el vicepresidente Juan Carlos Leaño.

Goncalves, que militó en el club de 1990 a 1995, recordó que jugar en Tecos fue algo muy importante en su vida, “ya que me dio gran parte de mi educación universitaria, algo que no era muy común en esa época, y gracias a los años que estuve ahí, regresé a la selección brasileña y fui al mundial de 1998. Por eso siempre digo que nunca hay que minimizar al futbol mexicano”.

Con lágrimas y sumamente emocionado, Donizete afirmó que siempre le estará agradecido al equipo: “salí de un pueblo de Brasil para llegar aquí y me costó mucho trabajo porque al principio no me querían. Pero Toño (Leaño) me apoyó, y por eso es que el título del 94 lo valoro y disfruto más que nadie”.

Finalmente, Abreu aseguró, que a pesar de haber jugado en otros equipos mexicanos, “con Tecos es especial porque fue mi primer club en México, había una conexión especial, hice parte de mi vida en esta ciudad, viví de todo y aprendí que se tiene que ganar siempre. Por eso, aunque sea un amistoso, este sábado tenemos que conseguir la victoria”.