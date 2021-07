"Cristiano es un imbécil": Filtran audios de Florentino Pérez atacando al portugués

Este miércoles 14 de julio fueron filtrados unos nuevos audios que presuntamente involucran al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, hablando fuerte contra los portugueses, Cristiano Ronaldo y José Mourinho.

¿Qué dijo?

De acuerdo con el medio internacional "El Confidencial", los audios son de 2012 y en ellos se escucha decir al dirigente de la "Casa Blanca" que Cristiano Ronaldo "es un imbécil" y "un enfermo".

"Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace", se escucha decir al presidente del Real Madrid sobre CR7.

En tanto, sobre José Mourinho, extécnico del Real Madrid, Florentino Pérez asegura que es "anormal", argumentando que "le cae mal a todos" y podría explotar su imagen para obtener mayores ganacias.

Florentino vs Casillas y Raúl

El día de ayer fueron publicados unos audios captados de 2006 en donde el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez manda duros ataques a los jugadores Raúl González e Iker Casillas, quienes eran, a su juicio, "las dos grandes estafas del Madrid", según dichas conversaciones compartidas por El Confidencial.



Las grabaciones, realizadas después de que Florentino Pérez abandonara la presidencia del Real Madrid en 2006, subrayan: "Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca... Pero bueno es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl", relata El Confidencial reflejando ese audio.

Ante ello, el presidente del Real Madrid vinculó la publicación a su participación "como uno de los promotores de la Superliga", proyecto deportivo que fue duramente criticado por las autoridades de la UEFA.

