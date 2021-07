Partido México vs Guatemala podría ser a puerta cerrada

Debido a la reaparición del grito homofóbico de la afición azteca en la Copa Oro, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, confesó la posibilidad de que el encuentro del Tricolor ante Guatemala, el miércoles, sea a puerta cerrada.

Durante el empate 0-0 entre el cuadro nacional contra Trinidad y Tobago, el polémico “eh, pu…” de los fans se hizo presente en el AT&T Stadium, de Dallas, que orilló a detener dos veces el partido.

No obstante, el dirigente de la FMF consideró que el protocolo contra el cántico no se desplegó de manera pertinente en dicho cotejo. Aseguró que esta responsabilidad, en esta ocasión, recae en la Concacaf, y no en su organismo.

“Se tuvo la oportunidad de aplicar bien el protocolo y no se realizó. Si el árbitro no supo aplicarlo, habría que hacer todo lo posible para que no suceda”, manifestó.

Asimismo, le recriminó el cuerpo arbitral del sábado una mala actuación, porque además de no desplegar correctamente los lineamientos antidiscriminatorios, no sancionó la falta sobre el delantero Hirving Lozano, que propició una herida que requirió más de 40 puntadas.

Yon de Luisa mencionó que no va a permitir que sus futbolistas salgan lastimados en las competiciones. “No hay ningún torneo que esté por encima de la integridad de mis jugadores”, lanzó.

Por ende, su organismo mandó comunicados a la Concacaf y la FIFA, para externar su preocupación sobre el tema, y las decisiones de los silbantes y el VAR.

En conferencia de prensa durante la presentación del nuevo patrocinador para la Selección Nacional, dijo que su interés no es que México tenga un trato especial de los árbitros, sino que todos los representativos tengan un manejo justo en las decisiones.

Pese a lo anterior, descartó el retirarse de la actual Copa Oro y no participar en los torneos de la Concacaf. Aseguró que siempre que los inviten, van a presentarse.