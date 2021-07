Diablos Rojos y Mariachis continúan en lo más alto

Los Diablos Rojos del México extendieron su ventaja como líderes de la Zona Sur, tras barrer a los Saraperos de Saltillo en el Parque Francisco Madero. La novena escarlata registra el mejor diferencial de carreras (+40) en la división; consiguió 29 anotaciones en su serie en Coahuila.

A pesar de caer tres veces ante los Piratas de Campeche, los Leones de Yucatán se mantienen en la segunda posición. El equipo peninsular suma cuatro derrotas consecutivas, sin embargo, con marca de 23-20, únicamente se encuentra 4.5 juegos detrás de la escuadra capitalina (27-15).

El Águila de Veracruz asaltó el tercer sitio, después de imponerse a los Bravos de León en el Estadio Beto Ávila. Por su parte, los Pericos de Puebla perdieron sitios en la clasificación: con nueve descalabros en sus últimos 10 compromisos, poseen la peor racha en el circuito.

En la Zona Norte, los Mariachis de Guadalajara se convirtieron en el primer equipo en alcanzar 30 triunfos en la campaña. Con sólo 10 fracasos, la franquicia de expansión establece un porcentaje de victorias de .750, una décima sobre su más cercano perseguidor (Toros de Tijuana).

Los Toros de Tijuana evitaron la barrida contra los jaliscienses, tras asegurar el último juego de la serie en el Estadio Chevron. Con 45 partidos disputados, los fronterizos suman 29 encuentros ganados. Asimismo, permanecen con la mejor efectividad colectiva en la liga veraniega.

Finalmente, los Sultanes de Monterrey se desplomaron en la tabla, después de ser superados en tres ocasiones por los Rieleros de Aguascalientes. Los dirigidos por Sergio Omar Gastelum son el segundo peor club de la zona, únicamente por delante de los Generales de Durango.

Olmecas vs Leones, Saraperos vs Rieleros, Sultanes vs Algodoneros, Piratas vs Tigres, Guerreros vs Diablos Rojos, Tecolotes vs Generales, Toros vs Pericos, Acereros vs Mariachis y El Águila vs Bravos reanudarán el martes 13 de julio las actividades de la Liga Mexicana de Beisbol.

