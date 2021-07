Aldana buscará otra victoria en la UFC, ¿dónde se podrá ver su combate ante la rusa Yana Kunitskaya?

La peleadora mexicana Irene Aldana regresa al octágono para tratar de obtener una nueva victoria en el Ultimate Fighting Championship (UFC), luego de darse un descanso de nueve meses para entrenarse y obtener mejores resultados en su siguiente combate, aseguró en su más reciente entrevista con medios.

"Vengo con la mentalidad de que voy a ganar esta pelea. No sé cómo pero sé que voy a ganar. Voy con mucha seguridad en mi entrenamiento y sé que como me siento ahorita y esa seguridad me va a llevar a la victoria”, expuso. Agregó que espera ganar a como dé lugar.

¿Contra quién se enfrentará Irena Aldana?

La peleadora número cuatro del ranking de peso Gallo de UFC enfrentará a la número 5, la rusa Yana Kunitskaya, como parte de la cartelera principal, en la que también estarán Dustin Poirier y Conor McGregor, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. "Me visualizo teniendo una gran noche. Va a ser una gran noche, una gran cartelera con el público presente de nuevo, eso me emociona muchísimo, me tiene muy contenta el hecho de que va a haber gente apoyando, el compartir esta cartelera con grandes atletas tan importantes con Conor, Poirier, entre otros más que van a estar ahí", mencionó al respecto.

Irene explicó que no se confiará, porque su oponente es muy completa y “sigue siendo una contrincante muy peligrosa, muy importante”; prometió que el encuentro será bastante aguerrido porque ambas siempre van adelante y toman la iniciativa. La mexicana busca regresar a la senda del triunfo en la UFC tras la derrota en octubre pasado ante la estadounidense Holly Holm.

Irena Aldana tuvo el primer tropiezo

La mexicana Irene Aldana no pudo dar el peso de cara a su duelo contra Yana Kunitskaya. La gladiadora azteca tuvo una cifra de 139.5 libras, muy por encima de las 135 que fueron pactadas. Este hecho es algo inusual para la peleadora mexicana quien nunca había pasado por una situación semejante; como castigo, fue penalizada con el 30% de su bolsa. El combate de este sábado arrancará alrededor de las 21:45 horas y lo podrás seguir a través de la señal de ESPN + o UFC Fight Pass.

msb