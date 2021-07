¿Messi al Cruz Azul? Esto dicen los MEMES tras el fin de su contrato con Barcelona

Después de 20 años en Barcelona, Lionel Messi se encuentra por primera vez sin contrato. Y no es que no lo quieran los Catalanes, sino que está esperando a terminar la Copa América para decidir su futuro en el futbol de clubes. Muchas instituciones sueñan con hacerse de los servicios del Argentino, especialmente ahora que no les costará un centavo el traspaso.

Por eso, en las horas recientes han crecido los rumores sobre cuál será el destino del atacante rosarino. Equipos como PSG, Juventus, Bayern Múnich y hasta clubes de América sueñan con hacerse de sus servicios.

Pero en lo que Lionel Messi encuentra sin trabajo, los Memes se hicieron presentes en las redes sociales y llenaron de humor, momentos que han sido de mucha incertidumbre para los seguidores de Barcelona y para la Liga Española en general.

Los Memes de Messi sin contrato

Lionel Messi atendiendo un restaurante es una probabilidad si no encuentra trabajo

FOTO: Twitter

Por fin, Lio podrá decidir cuál será su futuro

FOTO: Twitter

En el momento en el que Lionel Messi se convirtió en jugador libre, muchos equipos salieron en busca del atacante argentino. Chelsea, Manchester City, PSG y Bayern Munich son los más adelantados en la carrera. Aunque también hay otros que tienen su corazoncito y buscan un milagro que cambie sus vidas.

Decenas de equipos buscan hacerse de los servicios de Lio Messi

FOTO: Twitter

Luego del título en la Liga MX, no hay nada imposible para La Máquina

FOTO: Twitter

Incluso, Lio ya comenzó a pedir ayuda a sus amigos para conseguir un nuevo trabajo. Cualquier recurso es bueno, no importa si se trata de las redes sociales o un método muy chilango, justo en la Catedral del Centro Histórico.

Los amigos de Lio le ayudan a buscar trabajo

Messi ofrece sus servicios en México

FOTO: Twitter

Ante la falta de un sueldo, el atacante sudamericano podría terminar viajando en el Metro de la CDMX o, peor aún, recurriendo a prácticas ahorrativas que nunca en su vida imagino hacer.

Podríamos encontrarnos a Messi en el Metro de la CDMX

FOTO: Twitter

Todos hemos hecho esto en alguna ocasión

FOTO: Twitter

gka