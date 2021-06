Mariachis y Diablos dominan en las respectivas zonas

Los Mariachis de Guadalajara barrieron a los Bravos de León en el Parque Domingo Santana para consolidarse en el liderato de la Zona Norte. Con 19 victorias, poseen el mejor récord en la LMB, además de la mejor inercia, tras registrar ocho triunfos en sus últimos 10 compromisos.

Por su parte, con 18 triunfos, los Toros de Tijuana se mantienen en la segunda posición, al imponerse en sus tres juegos ante los Generales de Durango. Con una efectividad de 3.25 en 26 partidos, el equipo fronterizo encabeza las principales estadísticas de pitcheo.

Finalmente, los Acereros de Monclova, actuales campeones del circuito, perdieron lugares en la clasificación: cayeron dos veces contra los Saraperos de Saltillo. Después de siete triunfos consecutivos, el club de Coahuila suma cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros.

En la Zona Sur, El Águila de Veracruz remontó su serie ante los Leones de Yucatán para escalar al cuarto sitio. Los dirigidos por Leonardo Rodríguez consiguieron 24 anotaciones en el Estadio Beto Ávila; la franquicia cuenta con el segundo mejor diferencial de carreras en la división (+24).

Los Diablos Rojos del México superaron nuevamente a su más grande rival en la LMB, los Tigres de Quintana Roo. Con récord de 16-9, la novena escarlata permanece en el primer puesto de la tabla general, con 1.0 juegos de ventaja sobre los Pericos de Puebla (15-10).

Los Guerreros de Oaxaca permanecen en el fondo de la tabla general, sin embargo, vencieron en dos ocasiones a los Olmecas de Tabasco. Los comandados por Erick Rodríguez son el segundo peor equipo en la campaña, únicamente por delante de los Generales de Durango.

Diablos vs Piratas, Saraperos vs Tecolotes, Bravos vs Acereros, Pericos vs Tigres, Guerreros vs Leones, Generales vs Sultanes, Algodoneros vs Mariachis, El Águila vs Olmecas y Rieleros vs Toros reanudarán el martes las actividades de la Liga Mexicana de Beisbol.

Por Emilio Pineres

alg