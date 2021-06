Mente Mujer: Futbol femenil rompe esquemas

Lo suyo es volar. Antes que hacer los goles de la victoria, Stefani Jiménez ama lanzarse por los aires para proteger a su equipo, porque así fue como aprendió a atajar los balones de futbol y, también, las dificultades de la vida.

De niña, visualizarse en un certamen profesional era imposible. En el país no existía una competición formal que ofreciera este desarrollo, hasta 2017, cuando inició la Liga MX Femenil. Por ello, el camino para ser portera del Atlético de San Luis tuvo baches.

Para su fortuna, no estuvo sola. Junto a su gemela, Jessica, aprendió a ser jugadora de campo para, con el tiempo, ponerse los guantes bajo los tres palos.

Cuando nació el torneo, Stefani estaba por terminar su carrera universitaria y salir de una lesión. Su primer club fue Tigres, el más ganador del futbol mexicano.

Se abrió camino a base de esfuerzo, y ese ímpetu por un deporte que le inculcó su padre, la llevó a cumplir el sueño de ser futbolista profesional, logrando debutar el viernes 24 de enero de 2020, con los colores del FC Juárez.

“Crecí viendo a Jorge Campos y a Oswaldo Sánchez, me llamaban mucho la atención los uniformes de Campos, decía ‘quiero ser portera porque quiero usarlos’, así empezó ese gusanito. Después se me dio la oportunidad, me aventaba de panza o lo que sea, y me dijeron ‘te quedas’”, rememoró la cancerbera de 26 años.

“El San Luis me da un gran respaldo como equipo y quiero tomarlo con un trampolín para irme a jugar a Europa” STEFANI JIMÉNEZ, PORTERA DEL ATLÉTICO DE SAN LUIS

Sabe que el camino no es fácil, porque en este trayecto, tanto ella como sus compañeras, son blanco de críticas y acoso a través de redes sociales. Cabe recordar que su equipo, en agosto de 2019, lanzó una campaña para erradicar cualquier tipo de violencia de género.

Al hacer una retrospectiva, consideró que los avances en el ámbito deportivo, son un reflejo de los progresos de las mujeres en la sociedad, al retribuir en esferas como la política, la economía, la administración, el arte, la literatura, y otras áreas de conocimiento fundamentales para la vida.

SU FORTALEZA

Stefani Jiménez, oriunda del estado de Colima, es licenciada en Comunicación y Medios Digitales, analiza estudiar una maestría, disfruta de su faceta como futbolista y también se hace espacio para el modelaje, otro de sus intereses. “Me gustapero no me enfoco tanto en eso. Si sale alguna propuesta que me agrade, la tomo, aunque no es algo que consuma tanto mi tiempo”, aclaró.

A casi cuatro años de que arrancó el proyecto de la Liga Rosa, el torneo ha tenido un crecimiento con récords de asistencia y cambios en su estructura. Para la campaña 2021-22, se permitirá el ingreso de dos extranjeras por club.

“El embarazo es un tema que tenía que haber estado desde que empezó la Liga, somos mujeres y ese proceso es parte de nuestra vida. También creo que las extranjeras nos van a dar más estatus para seguir creciendo”, indicó.

Además, para la temporada entrante, la Liga MX, la cual preside Mikel Arriola, pretende crear una estrategia comercial y de marca, propia del certamen femenil, para buscar incrementar los ingresos y el valor de la competencia.

“Esto es poco a poco. Ojalá podamos tener el mismo impacto de la varonil, sólo necesitamos que confíen en nosotras”, concluyó la portera.

Hubo una época en que las referentes se contaban con los dedos de la mano y, como los tiempos cambian, las mujeres rompen viejos esquemas en el futbol para abrirse paso.

Por J. Alexis Hernández

