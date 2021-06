El Club Campestre de Querétaro será sede del ranking profesional de golf

El próximo lunes se llevará a cabo la novena etapa del Ranking Profesional de Golf (RPG), que se jugará en el Club Campestre de Querétaro, será la segunda ocasión que se realice un torneo del RPG en el estado y de nueva cuenta tendrá un campo espectacular como sede, se espera la presencia de más de 60 jugadores provenientes principalmente del Bajío mexicano.

“El Ranking Profesional de Golf ha crecido mucho, no sólo en número de participantes, sino, en apoyo de los clubes y profesionales. A casi la mitad de la temporada del Ranking de Zona Centro tenemos grandes resultados y seguramente viene lo mejor”, dijo Billy Carreto, profesional del Club La Loma, de San Luis Potosí, y uno de los responsables de la organización del Raking.

“Hemos tenido apoyo total de parte de los clubes, prueba de ello es que visitamos los más importantes de México, el Campestre de Querétaro es un campo con mucha tradición y sin duda uno de los más espectaculares que hay en Zona Centro, será todo un reto para los profesionales”, agregó Carreto.

Entre los jugadores a seguir en esta novena etapa a jugarse en El Campestre de Querétaro, sobresale Javier Valdéz, del Campestre de Querétaro, quien jugará en casa y tiene muchas posibilidades de sumar los puntos necesarios y salir como líder del Ranking.

“He esperado esta etapa con mucha ilusión, me ha ido bien en el Ranking y jugar en mi club sin duda me traerá buenos dividendos. El campo no es nada sencillo y estar en el Campestre, con el apoyo de mi gente y de mis alumnos es una motivación extra”, dijo Javier Valdéz, profesional del Campestre de Querétaro, quien ha sido protagonista en varias etapas de la competencia.

“Nos emociona mucho ver que el Ranking general está muy apretado, hemos hecho todo para que los profesionales de club puedan jugar y demostrar que cuentan con calidad. Estoy seguro que vamos por buen camino, peor hay mucho aun por hacer”, comentó Carreto.

El profesional de La Loma, agradeció el apoyo que han dado los amateurs, profesionales, pero sobre todo a los clubes. “El RPG existe gracias a los clubes que nos abren las puertas, incluso hay algunos que nos ayudan con la bolsa en los torneos, lo que es parte fundamental del Ranking. Gracias a todos por el apoyo y esto solo nos motiva a seguir al frente”, concluyó Billy.