Concacaf Nations League: Última vez que se enfrentaron México y Costa Rica

El verano deportivo para la Selección Mexicana está cada vez más cerca, siendo el partido de las Semifinales de la Concacaf Nations League la primera prueba para Gerardo Martino y sus muchachos para este verano deportivo. El primer encuentro del equipo azteca será contra Costa Rica este 3 de junio.

Con este partido se comenzará el Final Four del CNL, competencia donde se definirán a los últimos tres boletos para la Copa Oro; en caso de avanzar a la gran final se tendrían que enfrentar al ganador entre Estados Unidos y Honduras y en caso de no poder imponer sus condiciones contra los ticos se verían las caras contra el otro equipo que no llegó a la final, ya que jugarían por el tercer lugar de la Nations League.

La última vez que los dos equipos nacionales se vieron las caras fue el pasado 30 de marzo durante la primera fecha FIFA del 2021 en la gira europea. En aquel partido amistoso los aztecas se impusieron por la mínima con gol al minuto 89 de Hirving Lozano en el Stadion Wiener Neustadt en Austria.

Sin Keylor

La Selección de Costa Rica confirmó la semana pasada que no contará con su gran estrella para el Final Four, por lo que será una dura baja en las aspiraciones de los centroamericanos de cara a este verano deportivo. El motivo por el que Ronald González no estará presente debido a que el PSG lo puso en la lista de lesionados.

Además de perderse las Semifianles de Concacaf Nations League, Keylor tampoco estará en los partidos de preparación previos a la Copa Oro, pero eso no quiere decir que Navas se vaya a perder el torneo más importante de la Confederación. Ahora queda esperar a ver cómo avanza la lesión para que Ronald pueda contar con él más adelante.

El partido está programado para disputarse el próximo 3 de junio en el Sports Authority Field Stadium en Denver, Estados Unidos. El encuentro está programado para comenzar a las 21:00 hora de México.

dza