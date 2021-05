Miguel ‘El Alacrán’ Berchelt busca recuperar su título

Tras la dura caída de perder el cetro mundial CMB superpluma ante Óscar Valdez, Miguel ‘El Alacrán’ Berchelt se levanta de las cenizas y ya pone la mira en dos metas: hacer un último pleito en las 130 libras, en una revancha contra el sonorense y luego buscar el ascenso en la báscula por los cinturones ligeros y superligeros.

“Me voy a levantar y con más fuerza. Voy a canalizar de la mejor forma esta situación; claro que sentí dolor, si no lo sintiera no sería humano. En este proceso entendí que un cinturón no hace al campeón, el campeón hace al cinturón. Estoy contento con el CMB y espero nos den oportunidad de contender por el título, verán que hay más del ‘Alacrán’ Berchelt”, aseguró el nacido en Cancún, Quintana Roo.

Aun cuando tras ceñirse el fajín verde y oro el propio Valdez Fierro aseguró que no buscaría la revancha con Berchelt, el excampeón tiene otros planes.

“Voy a buscar una pelea que me clasifique así como el propio Valdez lo hizo. Al final de cuentas si eres el número uno de la división, es una pelea mandatoria que debes de dar. Esperemos llegar al campeonato ligero y superligero pero primero vamos a dar las 130 libras en espera de que pinte para una revancha y sino, dar vuelta a la página y subir a las 135 libras dónde está Ryan García, Vasyl Lomachenko o Gervonta Davis”, analizó el púgil quien antes de ceder el cetro padeció COVID-19.

“No era el mismo Alacrán de otras peleas pero vamos a trabajar fuerte. Mi entrenador Alfredo Caballero es de lo mejor de México sí solos lo hicimos ahora con equipo multidisciplinario lo haremos más grande. Caballero no es todólogo, pero si sumamos un nutriólogo, un psicólogo o un fisiatra, mejoraremos todavía más”.

Por: Katya López

dhfm