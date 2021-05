Cruz Azul | El título es de los jugadores, aseguró el director técnico Juan Reynoso

Juan Reynoso, director técnico de Cruz Azul, se mostró emocionado por el título conseguido por Cruz Azul en el Guard1anes 2021 y destacó que los jugadores merecen todo el reconocimiento por la humildad y carácter que demostraron en el juego de este domingo.

El estratega aseguró que le gustó la reacción que hubo en el medio tiempo y que el gol fue oportuno, y espera que la mayoría del plantel se quede para el siguiente torneo.

Reconoció todos aquellos que en el pasado no pudieron llevarse el título y hoy pueden festejarlo tras el sufrimiento y las críticas: "Hoy no dimensionamos y el futbol en la vida creo te colocan en el lugar y hoy hablo como grupo y los que sufrieron como Adrián (Aldrete), Cata (Domínguez), Chuy (Corona) y los he visto llorar en momentos duros y ahora de felicidad".

Reynoso también habló de todos los integrantes del club en el pasado y que no pudieron levantar la Copa: "Uno hace memoria y han pasado jugadores de categoría impresionante y técnico, pero no pudieron vivir lo de hoy".

Por su parte, Ignacio Rivero dijo estar identificado con el club y aseguró que ha sido un año maravilloso, ojalá y se pueda dar lo de la renovación, ya que su carta pertenece aún a Xolos de Tijuana.

Finalmente, Luis Romo dijo sentirse complacido dar una alegría a la afición y que están donde quieren estar, y que se lo dedica a los compañeros que la sufrieron más, “se convirtieron en mis hermanos, y por ellos va, pesar de las críticas”.

Por Oscar Zamora

