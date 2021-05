Leyver resurge de su peor momento

Veía en televisión las competencias y no pudo contener el llanto. El andarín José Leyver Ojeda no podía creer que sus compañeros representaban a México en pruebas internacionales de marcha, mientras él no podía ni trotar 30 minutos continuos; era el año 2013 y el veracruzano sufría por desgarres inguinales en ambas piernas, pero más aún por la amarga forma en que el retiro deportivo le acechaba; pero tras un duro proceso. Ojeda Blas le dio la espalda a ese destino y está por vivir sus terceros Juegos Olímpicos en Tokio 2020.

“Sí, en 2013 quería retirarme, ya no quería continuar por esa lesión que me dejó fuera por un año, estar lesionado y ver a mis compañeros competir fue muy duro, tal vez lo más duro de mi carrera, estuve a punto de ‘tirar la toalla’”, expresó el Sargento Primero de Educación Física y Deportes, con una carrera de 14 años en el Ejército mexicano.

Los dolorosos desgarres llegaron silenciosos a su vida. “Fue sobrecarga de entrenamiento y de competencias. En 2011 competía cada mes y medio; gracias a Dios gané plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara y luego fuimos al Mundial de Atletismo, pero fue un año muy intenso y en 2013, ya lesionado, el Doctor Martínez y la fisiatra Erika me apoyaron y aquí el Ejército me decían que yo podía trabajar duro de nuevo y luchar por mis sueños, hice rehabilitación y empecé a entrenar de nuevo poco a poco, casi como si empezara en la caminata”, confesó Ojeda Blas.

La paciencia y disciplina en su proceso de recuperación le llevó en 2014 a vivir su primera competencia del año en el World Challenge de Chihuahua, donde se consagró con el oro de los 50 km, un logro que le reabrió las puertas del alto rendimiento.

Así llegó a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y culminó entre los 25 mejores andarines de la prueba atlética más extenuante de la justa (misma posición que ocupó en Londres 2012) y rumbo a Tokio 2020 ya delinea el camino, con el apoyo del entrenador Juan Hernández.

“El profesor Juan tiene mucha experiencia sobre esto sobre humedad y calor que habrá en Japón. Tenemos contemplados campamentos en Veracruz con clima similar a Tokio y si podemos pensar en llegar a los Juegos de París 2024, aunque para entonces modificarán la prueba a 35 kilómetros”, expresó el nacido en Coatzacoalcos, Veracruz, quien desde pequeño fue detectado para hacer esta prueba atlética por Raúl Cruz Conde.

Leyver, Campeón Centrocaribeño de 50 km en Barranquilla 2018, está dentro de la lista de 50 marchistas clasificados a Tokio 2020, con Horacio Nava Reza e Isaac Palma Olivares; todos oficialmente clasificados, de acuerdo a World Athletics, pues la fecha de cierre del ranking olímpico para 50 km marcha es este domingo 31 de mayo.

Por Katya López Cedillo

