México vs Islandia: ¿Dónde y a qué hora ver el partido amistoso de la Selección?

Este sábado en Arlington, Texas la Selección Mexicana enfrenta su último partido de preparación rumbo a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf. El equipo que dirige Gerardo Martino se medirá con su similar de Islandia en el AT&T Stadium, casa de los Vaqueros de Dallas.

El partido será apenas su tercer juego en lo que va del año, todos de carácter amistoso. El 27 de marzo perdió 1-0 ante Gales y el 30 de marzo venció 1-0 a Costa Rica.

Para este juego ante Islandia, equipo que no clasificó a la Euro 2021, Gerardo Martino tendrá algunas bajas significativas, como la de su centro delantero Raúl Jiménez, que aún no está listo par entrar en competencia por la fractura que sufrió en el cráneo. Además, algunos futbolistas de renombre que el técnico Argentino decidió no llamar.

Martino tendrá su última práctica antes de jugar la Nations League

¿Dónde ver el partido?

El partido entre México e Islandia lo podrás seguir hoy, en punto de las 8:00 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de la señal de TUDN y Canal 5. También estará disponible en las aplicaciones móviles de las dos cadenas.

Después de este partido de preparación, a la Selección Mexicana le toca enfrentar a Costa Rica, el jueves 3 de junio, en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf. El cotejo se celebrará en el Sports Authority Field de Denver, Colorado.

Luego de la Liga de Naciones, el 10 julio iniciará su camino en la defensa del título de la Copa Oro de la Concacaf, aunque aún no se define qué equipo será el rival en el debut.

