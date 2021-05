Guardiola, entre lágrimas habla sobre Agüero: "No podemos reemplazarle"

Pep Guardiola se echó a llorar al hablar sobre Sergio Agüero, quien abandonará el Manchester City el próximo 30 de junio, y aseguró que no pueden encontrarle reemplazo.



El técnico del Manchester City no se pudo aguantar las lágrimas al ser preguntado por el argentino tras levantar el quinto título de la Premier League.



"Le queremos mucho. Ha sido una persona muy especial para todos nosotros. No podemos reemplazarle. Siempre ha demostrado su calidad aquí", dijo el técnico español a Sky Sports.

Pep habla tras ser campeón

Sobre el título que pudieron levantar este domingo enfrente de unos 10.000 aficionados en el Etihad Stadium, Guardiola apuntó que han sido "muy afortunados" por haberlo podido celebrar con gente".

"No está el estadio lleno, pero aun así, es mucho mejor que sin gente. Todos los títulos son especiales. Este es diferente por la pandemia y los problemas que hemos tenido. Eso lo hace mega especial", aseguró Guardiola.



El City podrá completar el triplete la próxima semana en la final de la Champions League contra el Chelsea.



"Es un sueño hecho realidad para este club. Será nuestra primera vez y lo vamos a dar todo para intentar ganar", añadió.

Por información EFE

mavr