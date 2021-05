Liga MX: ¿DÓNDE y a qué hora ver el partido de semifinal entre Cruz Azul y Pachuca?

Hoy se juega el primer partido de vuelta de las semifinales del Guardianes 2021 de la Liga MX. Cruz Azul recibirá en casa a Pachuca, con la esperanza de conseguir el boleto de vuelta a la gran final y mantener vivo el sueño de ser campeón del futbol mexicano, por primera ocasión en 23 años y medio.

El Estadio Azteca será sede del encuentro de vuelta, luego de que en el partido en el Estadio Hidalgo, Celestes y Tuzos empataran a cero goles, en un duelo que no dejó contentos a los aficionados de ningún bando.

Y aunque empatar de visita no es tan mal resultado, la verdad es que el panorama que tiene Cruz Azul para la vuelta no es el más favorable, debido a que no pudo anotar en patio ajeno. Para avanzar a la siguiente ronda, el equipo de Juan Reynoso debe ganar o empatar a cero goles. Una derrota o empate con anotaciones le dará el boleto para la final a los hidalguenses.

Pachuca y Cruz Azul empataron a cero en la ida de las semifinales

FOTO: Archivo

¿Dónde ver el juego Cruz Azul vs Pachuca?

Juan Reynoso enfrentará la vuelta de las semifinales con su plantilla completa, al igual que Paulo Pezzolano, que no tiene lesionados ni suspendidos para el importante duelo en el Estadio Azteca.

El partido se podrá ver hoy a las 8:00 de la noche, a través de la señal de TUDN y Canal 5. Además, las aplicaciones para dispositivos móviles de estas dos televisoras, son otra opción para ver el juego entre Cruz Azul y Pachuca.

Mañana se jugará la vuelta de la otra serie semifinal, entre Santos y Puebla. En la ida en el TSM de Torreón, Coahuila los Laguneros vencieron 3-0 a los Camoteros, algo que deja casi definida la llave. Aunque Puebla buscará hacer el milagro en el Estadio Cuauhtémoc y regresar a una final de liga, después de 30 años.

