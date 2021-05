FIFA analiza posibilidad de celebrar la Copa del Mundo cada DOS AÑOS

Vaya escándalo se armó en el mundo del futbol después de que comenzara a circular la posibilidad de que la Copa del Mundo se celebre cada dos años y no cada cuatro como hasta el momento se ha venido haciendo.

Será posiblemente la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022 cuando se realice el último mundial con el formato que actualmente conocemos, pues también se abrió la posibilidad de que se incremente el número de selecciones participantes.

Expertos en futbol y los aficionados aseguraron que se perdería el interés por el evento deportivo de futbol más esperado. Otros aseguraron que no les importaba siembre y cuando participaran la mejores selecciones del planeta.

La propuesta

El Congreso de la FIFA aprobó hacer un estudio de viabilidad sobre la creación de nuevas competiciones femeninas de clubes y selecciones a propuesta de las federaciones de Jamaica y de Arabia Saudí, que planteó que el Mundial sea cada dos años.



Las competiciones tanto femeninas como masculinas fueron incluidas entre los once puntos que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, enumeró como prioritarios en las acciones que el organismo quiere llevar a cabo para conseguir un fútbol mundial.



"Todos conocemos el valor que representa la Copa Mundial y el impacto que puede tener, pero quisiera poner este debate en un contexto más amplio, en el del calendario internacional de partidos. En todos los análisis vamos a dar prioridad al elemento deportivo, no el comercial. Si hacemos dos Copas del Mundo cada dos años vamos a duplicar los ingresos, pero tenemos que tener en cuanta si va a mejorar el aspecto deportivo", dijo Infantino en la conferencia de prensa posterior al Congreso.



Durante el mismo, el presidente de la FIFA destacó el crecimiento de las competiciones femeninas y el crecimiento de 140 a 180 selecciones en este, así como el desarrollo del fútbol femenino de clubes y los avances en la profesionalización del mismo "con condiciones adaptadas en cada país".



"El fútbol femenino va a convertirse en uno de los deportes mundiales más populares. No es un logro deportivo solo, sino también social, podemos estar orgullosos", afirmó.

Con información de EFE

iorm