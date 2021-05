Perder para ganar; así es la historia de Briseida Acosta

La doble medallista mundial Briseida Acosta debió hacer mucho más que aprender a contraatacar, dar patadas con giro o golpes con puño para ir a Juegos Olímpicos. Antes de ganar la plaza para competir en Tokio 2020, la sinaloense debió estar dispuesta a perder mucho: perder las enseñanzas de su padre como entrenador, perder su casa y su país, para aprender nuevos recursos en Estados Unidos o perder el estigma de ser la sombra detrás de la triple medallista olímpica María Espinoza.

A Briseida le tomó tiempo desprenderse de tanto. Del pasado, de pensamientos que atrancaron su avance, de técnicas, de concentraciones…pero tras retirarse prejuicios de encima, la sinaloense decidió abrir su vida a un nuevo camino y luego de un arduo combate que se empató en dos ocasiones, el pasado fin de semana, Acosta Balarezo superó en punto de oro a María del Rosario, en el quinto y último duelo entre ambas taekwondoines, con el que además de la plaza olímpica tiene el reflector nacional.

“Todo el reconocimiento para María. Por la capacidad de adaptación que ha tenido a través de los años, es algo que le admiro y respeto mucho, pelear contra alguien tan grande como ella y tener la capacidad de manejar el combate y lo que sucede en el área me abre la puerta para saber que soy capaz de lograr todos los objetivos; Juegos Olímpicos es algo que he soñado desde los 15 años, al ver mi capacidad en los Juegos Olímpicos de la Juventud (Singapur 2011), pensé en trasladarlo a los Juegos adultos, me tomó más de diez años lograrlo y mi cabeza está centrada en continuar mi preparación y en enfocarme para lograr mi sueño”, expresó la taekwondoín de 27 años de edad.

El inicio del proceso fue duro. Briseida debió separarse de su inspiración y su mentor: su padre.

“Yo comencé en el taekwondo porque mi papá fue mi primer entrenador. Él es un pilar muy importante en mi carrera. Ha tomado decisiones difíciles al igual que yo: hacíamos un gran equipo y no me imagino lo que sintió al tener que dejarme crecer…pero siempre llevo sus enseñanzas y las de mi mamá: crecer sin afectar a los demás”, comentó Briseida, la Campeona Panamericana de Lima 2019.

En 2009 ganó el Abierto de las Vegas como juvenil y tras agradecer las enseñanzas de su padre, Briseida emprendió el camino para representar a México en eventos internacionales con una nueva dirección técnica. Se concentró con la Selección Nacional en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, pero luego dio un giro a su vida: viajó a Miami, Florida para mejorar su rendimiento con el entrenador Juan Moreno, quien la llevó a ganar bronce mundial en Manchester 2019, oro continental en los Juegos de Lima 2019 y la plaza olímpica en el Torneo Continental de Costa Rica 2020; aun cuando ello implica pagar con sus propios recursos sus victorias.

“He podido financiar mi preparación con las becas que recibo tanto de Conade, como de mi estado Sinaloa y los patrocinadores pero agradecería que me ayudaran a solventar el pago a mi entrenador y a mi equipo multidisciplinario; necesito seguir con ellos, mi equipo y buscar mejorar; sé que voy por buen camino pero necesito recursos para dar un mejor resultado”, agregó la nacida en Navolato, Sinaloa.

En 2010, Briseida comenzó su camino en categoría de adultos y entre sus victorias están: ganarle a la británica, tres veces Campeona Mundial Bianca Walkden (en 2011), también ha vencido a la china, Bicampeona Olímpica Shuyin Zheng (en 2013); o la serbia, Campeona Olímpica 2012 y Campeona Mundial 2017, Milica Mandic (en 2014).

“Ir a Juegos Olímpicos en lugar de María (Espinoza) no es presión, para mí es algo que me alienta. A mi me gusta cuando me dicen de mi compromiso con los resultados del taekwondo mexicano y de María: yo acepté el compromiso desde que dije ‘quiero estar en Juegos Olímpicos’ quiero hacer el mejor papel posible y he buscado tener la mejor preparación, estar enfocada y trabajar ardua e inteligentemente. Yo adquirí el compromiso, yo lo elegí”, afirmó la taekwondoín, quien llega con nuevas técnicas, nuevos pensamientos y nueva actitud a su debut olímpico.

Por: Katya López

dhfm