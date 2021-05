Público volverá a estadios durante la última etapa de la Liga Española

El fútbol profesional español y la liga ACB de baloncesto volverán a tener público en sus gradas después de más de catorce meses con ellas vacías por el coronavirus, tras la autorización por parte del ministerio de Sanidad para que haya espectadores en las regiones que se encuentren en fase uno de la pandemia con una incidencia acumulada menor a cincuenta.



Así lo anunció este miércoles en rueda de prensa el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, que después del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aseguró que las dos últimas jornadas de LaLiga, en las zonas que se encuentren en fase uno de la pandemia, y lo que queda por disputarse de la ACB de baloncesto (Liga Endesa), volverán a contar con espectadores en sus estadios y pabellones.



Uribes enumeró los encuentros de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank que se disputarán en las próximas fechas y la Comunidad Valenciana y Galicia serán las beneficiadas con la disputa de los siguientes duelos Valencia-Eibar, Villarreal-Sevilla, Castellón-Ponferradina y Lugo-Mirandés el próximo fin de semana y Elche-Athletic, Levante-Cádiz y Celta-Betis el siguiente.



Cada región estará sujeta a los cambios que puedan surgir de la evolución de la pandemia y, en el caso de mejorar los datos en una comunidad, ésta podrá albergar encuentros en sus estadios, según informó Uribe. En todo caso, tendría que ser con tiempo: "Si se produce el mismo día del partido (la mejoría de los datos oficiales) no se va a poder resolver, pero dos días antes sí se podrá resolver", explicó.



Y es que la situación epidemiológica sigue siendo muy desigual en España, que hoy ha descendido su tasa de incidencia a 173 por cada 100.000 habitantes, si bien la Comunidad Valenciana se queda en 32, Murcia en 62 y Baleares en 66.



"Vamos a volver a tener público en LaLiga de fútbol y en la ACB de baloncesto. Lo vamos a hacer siguiendo los criterios de la pandemia, la prudencia y los que marquen el ministerios de salud. Quedan dos jornadas de LaLiga de fútbol y después tenemos más jornadas de la ACB", aseguró Uribes.



La ministra de Sanidad, Carolina Darias, enumeró las normas que deberán cumplir los espectadores para acceder a los estadios. Primero, incidió en que sólo será posible en aquellos que estén dentro de territorios en fase uno de la pandemia.



Después, informó de que el aforo máximo permitido será de un 30 por ciento de la capacidad del estadio con un máximo de 5.000 espectadores locales "para evitar desplazamientos y asegurar así condiciones de seguridad sanitaria".



Además, se deberá garantizar una distancia de 1,5 metros "de izquierda a derecha y de delante a detrás" entre cada espectador a la vez que se establezca una "sectorización" de los estadios para que las entradas y las salidas se hagan de manera escalonada bajo la vigilancia de los responsables.



También manifestó que se tomará la temperatura a cada espectador antes de entrar al estadio mientras que en el interior no se podrá beber, comer ni fumar y será "exigible" el uso de una mascarilla FFP2 sin válvula



Uribes aseguró que la decisión del regreso del público a los estadios es un "mensaje positivo" y que el avance de las mejoras sanitarias han permitido que, aunque sea de forma simbólica, vuelva el fútbol y el baloncesto profesional a los estadios y pabellones.



"Hemos seguid criterios sanitarios. La vuelta del público no la iba a decidir el Ministro por criterios deportivos. Se iba a decidir por motivos sanitarios. La vuelta se tiene que hacer con garantías. El mensaje positivo es que vuelve el público en aquellos territorios en los que hay garantías. De forma razonable, con unos topes, pero permitiendo que LaLiga pueda finalizar con algo de público", apuntó.



Cuestionado por si algunos clubes podrían sentirse molestos por no poder contar con el apoyo de sus aficionados en jornadas decisivas, Uribes reconoció que preguntó a LaLiga por esa situación y desveló que ésta contestó que todos los equipos estaban de acuerdo con la medida.



"Todos los clubes están de acuerdo en que el público vuelva, el significado simbólico era el más importante. Si ellos, si son los que tienen que tomar esa decisión la asumen, está resuelto porque han aceptado las normas del juego. Pregunté dos veces y en LaLiga me contestaron que estaban todos de acuerdo", dijo.



Asimismo, informó de que los clubes serán los que decidirán qué aficionados estarán en los estadios y manifestó que podrían hacerlo por sorteo o bien por antigüedad. "Eso es una decisión de cada entidad", indicó.



Respecto a los partidos de la Eurocopa que se disputarán en Sevilla en el mes de junio, el objetivo será llegar a contar con un 25 por ciento del aforo con un máximo de 16.000 espectadores en el estadio de La Cartuja. "Ahora no toca. Vayamos partido a partido y vamos viendo cómo vamos evolucionando. Hay esperanza de hacerlo y espero dar buenas noticias", espetó Darias.



"Ahora no son todos los partidos, pero es una muestra significativa de dar el paso de escuchar a LaLiga y a los aficionados para marcar el rumbo. Un rumbo progresivo que tiene que llevar a agosto a que culmine de la mano de la vacunación en todos los estadios. Es un elemento de reconocimiento a los lugares en los que están bien", culminó Uribes.



La medida responde a la reclamación hecha cada vez de forma más insistente por LaLiga, junto a la ACB, ante la asistencia de aficionados en competiciones de otros deportes y la última entrevista mantenida por los responsables de ambas, Javier Tebas y Antonio Martín, con el ministro, José Manuel Rodríguez Uribes, el martes día 11.



Antes del anunció oficial este miércoles de la vuelta al fútbol, Uribes, acompañado por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, y por el director general de Deportes, Albert Soler, escuchó a ambas partes para estudiar los pros y contras del regreso y analizar las condiciones para ello antes de abordarlo de nuevo con el ministerio de Sanidad para tomar un a decisión definitiva.



Hasta ahora, desde el ministerio de Sanidad se había desaconsejado el regreso del público ante la distinta situación epidemiológica de las comunidades autónomas, con incidencia acumulada por encima de 400 y 500 casos en algunas de ellas.



El último partido de LaLiga española con aficionados en las gradas se jugó el 8 de marzo de 2020, cuando Betis y Real Madrid se enfrentaron en el Benito Villamarín (2-1) en la vigésima séptima jornada de LaLiga Santander.



No todos han recibido bien el anuncio: el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que, "una vez finalizado el estado de alarma", el Gobierno "no tiene nada que decidir en cuanto a la presencia de público en los estadios" porque "es una competencia de las comunidades", ha zanjado en su Twitter.

Con información de EFE.

rcb