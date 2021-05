Atlas vs Puebla: ¿Qué CANAL transmite y a qué HORA partido Cuartos de Final Guardianes 2021?

Este miércoles 12 de mayo, Atlas de Guadalajara recibe en el Estadio Jalisco al Club Puebla en partido correspondiente a los Cuartos de Final del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX.

¿Cómo llegan los equipos?

El conjunto legal llega al partido después de derrotar un gol por cero a los Tigres de la UANL en la fase de Repechaje del presente torneo; la única anotación del encuentro cayó gracias al delantero, Julio César Furch.

En la fase regular, los dirigidos por Diego Coca lograron evitar el descenso después de tener una campaña bastante regular en donde cosecharon siete partido, cuatro empates y seis derrotas que les permitieron sumar 25 puntos y entrar en la posición 7.

En tanto, "La Franja", equipo sensación del Guardianes 2021, se colocó entre los cuatro mejores después de sumar 28 puntos y quedar ubicados en el tercer lugar, solo por debajo de Cruz Azul y América.

Los equipos se enfrentaron en la Jornada 11 del presente torneo en el estadio Cuauhtémoc; los Rojinegros sumaron tres importantes puntos al vencer al Puebla un gol por cero.

¿Dónde y a qué hora ver?

El partido entre Atlas y Puebla iniciará en punto de las 21:00 horas de este miércoles en cancha del Estadio Jalisco; las acciones las podrás seguir por TUDN, Azteca Deportes y Afizzionados.

¡VAMOS ACADEMIA POR LOS CUARTOS DE FINAL JUNTO A @LACOSTENAMX! uD83DuDE4C



El juego arranca a las 21:05 horas en el Estadio Jalisco y va por la señal de @MiCanal5, @TUDNMEX, @izzi_mx y @AztecaDeportes.#LlegamosJuntos ??uD83DuDDA4 pic.twitter.com/2WEo2ojLfm — Atlas FC (@atlasfc) May 11, 2021

¿Cuándo será el partido de vuelta?

El partido de vuelta entre "Rojinegros" y "La Franja" se disputará le próximo sábado 15 de mayo en punto de las 18:00 horas en cancha del estadio Cuauhtémoc. Las escuadras serán las encargadas de definir al primer Semifinalista del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX.

Las otras llaves a disputarse son Cruz Azul vs Toluca; América vs Pachuca y Monterrey vs Santos; solo cuatro equipos lograrán continuar con vida en el torneo que significó el regreso del público a los estadios.

iorm