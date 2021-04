NFL: Exbasquetbolista Sammis Reyes participa en Pro Day 2021

El chileno Sammis Reyes, quien fue jugador de basquetbol universitario en Estados Unidos, participó en el Pro Day 2021 de la National Football League (NFL). Tras completar su actuación en Florida, reconoció que 15 equipos han mostrado interés en él.

“He tenido la suerte de hablar con 15 equipos de la NFL, ha sido algo extremadamente bueno en este proceso. En las próximas semanas visitaré a los clubes que mi agente, mi familia y yo pensamos que son la mejor opción”, señaló Reyes en conferencia de prensa.

“La meta más realista es ser parte de los 53 dentro de la cancha. Creo que haber jugado básquetbol me ayudó mucho, la habilidad para correr, saltar, y moverme la transferí súper bien al campo de futbol americano; así que no se me ha hecho tan difícil”, agregó.

El jugador de 25 años no estará en el Draft 2021, ya que no es elegible por la edad. Sin embargo, es considerado un agente libre en la NFL, por lo que no tiene ninguna restricción para firmar con cualquier equipo; puede elegir dónde jugará esta temporada.

“Desde que llegué a Estados Unidos intentaron convencerme de jugar futbol americano. Un día me senté a cenar y me dijeron que estaba desperdiciando mi talento, que podía jugar en la NFL. Me di 365 días para llegar a la liga, ya pasé la fecha, pero estoy muy cerca”, aseguró el ala cerrada.

Sammis aspira a convertirse en el primer chileno en la historia en jugar en la NFL. Espera consolidarse como un referente, alentar a sus compatriotas a practicar este deporte y demostrar que es posible estar en su posición: a punto de ingresar a la mejor liga del mundo.

“Vine a Estados Unidos a los 14 años con 50 dólares en el bolsillo, no creo que haya algo más difícil que eso. Me tengo que mantener enfocado en el proceso. Estoy emocionado por estar cerca de un equipo; fue un camino lleno de sacrificios”, sentenció Reyes.

Por: Emilio Pineres

