Julio César Chávez Jr hace caso omiso a las críticas sobre su pelea contra Anderson Silva

Pese a críticas que ha recibido la contienda entre Julio César Chávez Jr y el ex artemarcislista Anderson Silva, "El Hijo de la Leyenda", está más que seguro que será un reto importante y de alto riesgo en su carrera.

"La gente siempre va a criticar las cosas buenas, les gustan las buenas peleas, esta tiene todo los ingredientes para serla, él (Anderson) es una leyenda y me preparo siempre para el mejor", comentó Chávez en videoconferencia.

Durante la conferencia virtual organizada por Toscano Boxing y Borizteca Boxing Promotions, Silva y Chávez Jr se dijeron emocionados y contentos por enfrentarse el próximo 19 de junio en Guadalajara, Jalisco, donde la pelea estelar será la de Julio César Chávez contra Héctor Camacho Jr.

"Siempre trato de hacer lo mejor que puedo en todo lo que hago, será una nueva experiencia para mí, he boxeado, no al mismo nivel pero lo he hecho".

"Soy afortunado de pelear contra una leyenda como lo es Chávez Jr, de ir a México, estoy contento de ir a pelear ahí, respeto mucho al país, es muy especial", apuntó Silva.

El contendiente brasileño sólo tiene 2 peleas en el terreno profesional en el que salió airoso una vez y cayó la segunda en su país.

Lo que más ha llamado la atención es que el combate entre el mexicano y el brasileño, será de carácter profesional y no de exhibición.

Otra reyerta en la cartelera, será la del hermano de Saúl Canelo Álvarez, Ramón "Inocente" Álvarez frente a Omar Chávez, quienes medirán fuerzas por tercera ocasión.

Por Adrian Sarabia

