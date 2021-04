Santiago Solari pide respetar a todos los rivales del América

Para Santiago Solari, director técnico del América, no hay equipos grandes ni chicos. Por ello, pidió todo el respeto para Olimpia, su rival en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf este miércoles en partido de ida.

A pesar de que hace unos días, la directiva americanista restó importancia al torneo internacional de la zona, el estratega sudamericano pidió hacer valer a la institución y a la competencia:

“Yo creo que todo sirve y cuenta. Venimos acá a honrar al equipo y a la organización. Porque es algo que no cambia de cómo es el deporte. Nosotros intentamos crecer en cada partido, sea cual sea, ese es el objetivo. Debemos salir a la cancha con respeto y con responsabilidad, e intentar ganar el torneo”.

Solari pidió no subestimar al Olimpia, ya que afirmó, todos los equipos a estas instancias son competitivos.

“Y pasa en todos lados, no solamente en la Concacaf. Cada club, a estas alturas de la competencia, en la Libertadores y Champions League se vuelven complicados, todos buscan ganar y avanzar. Así que debemos tratar de imponernos poniendo la mayor seriedad”.

Alabó el trabajo de su compatriota Pedro Troglio al frente del conjunto hondureño. “Fue un gran jugador de selección, como entrenador tuvo una buena trayectoria en Gimnasia y ahora ha hecho una extraordinaria labor en Olimpia con títulos seguidos. Ellos harán lo suyo para ganar y nosotros lo que nos corresponde”.

Por su parte, el defensa Bruno Valdez afirmó que está listo para ser parte del once titular, si el entrenador americanista así lo considera.

“He ido trabajando poco a poco, he sido paciente y ya todo lo demás dependerá del Míster (Solari). No me queda más que apoyar desde afuera, porque así lo hicieron conmigo cuando jugada”.