Bryan Angulo agradece con goles la nueva oportunidad en Cruz Azul

Bryan Angulo vive un nuevo aire en Cruz Azul. El delantero ecuatoriano ha aprovechado la oportunidad que le ha dado el técnico Juan Reynoso, y fue el jugador clave en el partido de ida ante Toronto FC en la Liga de Campeones de la Concacaf, con sus dos anotaciones.

El sudamericano lleva cinco goles en once juegos en todas las competencias durante este semestre, y disfruta de su mejor momento desde que llegó al futbol mexicano, por lo que quiere ser pieza clave para que La Máquina logre el objetivo deseado.

“Imagínense cómo me siento. Para un delantero, los goles son lo más importante, es agarrar confianza. Yo lo que quiero es ayudar al grupo y hacer las cosas bien para lograr los objetivos. Por eso ganarle a Tijuana va a ser importante para llegar a punto a la liguilla”.

Angulo le da el crédito de su buen momento a Reynoso, quien dio el visto bueno para que regresara al club, tras su paso por los Xolos.

Siente que han pasado muchas cosas desde aquel Cruz Azul al que llegó al de ahora:

“De entrada, las personas que me trajeron, Pedro (Caixinha) y el directivo (Ricardo Peláez) de repente ya no estaban y eso fue difícil. La etapa de Tijuana la valoro mucho porque me sirvió para adaptarme a México. Y ahora que estoy de vuelta, veo buenos jugadores, bastante compañerismo y una competencia sana, algo que nos ha ayudado a mejorar”.