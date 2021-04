Tenemos una última esperanza, afirma Juan Dinenno en Pumas

Como delantero de Pumas, Juan Ignacio Dinenno siente, al igual que el resto de sus compañeros, la frustración de que el equipo universitario está cerca de quedar fuera de la fase final del Guard1anes 2021.

El argentino sólo ha marcado cuatro goles en lo que va del torneo regular, un contraste muy grande con los 10 que logró en la competencia anterior, aunado a la lesión que sufrió durante las primeras jornadas.

Más allá de la falta de anotaciones, el jugador lamenta que todo el esfuerzo que se ha hecho a nivel colectivo no se vea reflejado en los resultados:

“Es muy complicado desde la parte futbolística, estamos en una posición que no quisiéramos, ahora estamos aquí, no dependemos de nosotros, pero al menos yo no pierdo la esperanza de que en el último día pase algo y logremos el objetivo de avanzar”.

Por ser un clásico y por lo que significa, Dinenno espera que el equipo saque el orgullo y consiga la victoria ante el América:

“Es de alto impacto y sabemos que queremos ganar. Más allá de que ellos jueguen hoy y el domingo sea distinto, el partido será de alta exigencia. No pienso en cerrar del torneo sino en ganar para continuar, aunque sea difícil, porque ahora tenemos que esperar resultados y salir a jugar así”. Noticias Relacionadas Pumas se juega el torneo ante Tigres, asegura Nicolás Freire

El sudamericano dice que no tiene palabras para explicar el mal torneo del equipo:

“Esto todavía no termina. Hemos intentado corregir lo que está a nuestro alcance, pero no hemos definido en los momentos importantes. No creo que le debamos a la institución porque hemos cumplido con los valores del esfuerzo en el día a día. Ganarle al América será positivo, pero el trabajo que hemos hecho no ha tenido sus frutos deportivos”.

Por Oscar Zamora

fal