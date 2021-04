Canelo revela FUERTES detalles sobre negocios escondidos y enfermedades que ha tenido

La agobiante dificultad de lidiar con secuestradores que raptaron a su hermano, padecer COVID-19 a seis semanas de su último pleito o la pésima relación que tuvo con el promotor Óscar de la Hoya y su empresa Golden Boy Promotions, son algunos de los temas que tratará Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Campeón Mundial Franquicia del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en su entrevista ‘In Depth with Graham Bensinger’.

Por primera vez el tapatío abrió las puertas de su rancho en Guadalajara, Jalisco e invitó al conductor estadounidense Graham Bensinger a conocer la cuadra de caballos que tiene y su pasión por los equinos.

Álvarez Barragán confesó que a finales del 2018, días antes de su pleito ante Rocky Fielding, pasó tres días negociando la liberación de su hermano secuestrado, pero no pudo acudir a las autoridades porque sospechaba que estaban coludidos en el delito.

“Durante tres días negocié con esos imbéciles para que lo dejaran ir ¡Tres días! Y además tuve que pelear ese sábado y mil entrevistas y todo...nadie supo nada de esto. Me ven ahí arriba y me dicen ‘Vaya, es muy fácil’, pero nada es fácil en esta vida.

Todo es difícil”, dijo Canelo, quien enfermó de COVID-19 semanas antes de su más reciente pelea ante el turco Avni Yildirim.

“Empecé sin sentido de olfato ni de gusto. Me hice la prueba y tuve que estar 15 días en aislamiento, porque mi esposa también se contagió, pero no se lo dije a nadie, porque realmente no sentía nada. No tenía otros síntomas, pero decidí entrenar solo durante un mes”, confesó.

El año pasado ‘Canelo’ terminó una relación de 15 años con Golden Boy Promotions y Óscar de la Hoya, entre hostilidades y falta de cumplimientos de contrato. “Cuando Richard Schafer dejó Golden Boy se llevó a todos los boxeadores y también quería llevarme a mí y fui el único que se quedó con Golden Boy, porque soy un hombre leal. Pero luego entendí por qué todos se habían ido: porque los que se quedaron en Golden Boy Promotions solo buscaban su propio beneficio, no el del boxeador”.

Para ‘Canelo’ aún los actos de su familia pesan sobre su nombre y recuerda el momento en que acusaron a su hermano Víctor Manuel de homicidio. “Cuando me dicen: ’Te amo mucho’, les digo: ‘Eso es bueno. Pero si me amas, no hagas estupideces, porque la persona a la que van a perseguir, la que se verá afectada seré yo. Fue muy difícil cuando lo acusaron, demostramos que no era cierto, ¿¡pero imagina que acusan a tu hermano de matar a alguien!?”.

En su récord figura la derrota ante Floyd Mayweather, aquel 14 de septiembre de 2013; el mexicano admite que era muy joven para enfrentarlo, pero hoy podría ganarle y considera que el pleito de ‘Money’ ante Logan Paul es solo por dinero y que obviamente ganará Mayweather.

La entrevista completa se publicará este fin de semana, a unos días de que enfrente a Billie Joe Saunders, función que se realizará el 8 de mayo en Dallas, Texas y donde ‘Canelo’ buscará la unificación del cetro Supermediano, pues ya posee el del CMB y AMB, pero ahora busca el de la OMB y de ganar pondría su mira en el de la FIB.

