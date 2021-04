Futbolista Charlyn Corral, una imagen de talla mundial junto a Salah y Pogba

Con tan sólo 10 años, Charlyn Corral asistía a las tiendas deportivas para dominar y hacer malabares con la pelota como exhibición. Desde ese entonces ya estaba ligada a la marcada deportiva de la que hoy es imagen mundial.

Como referente del futbol femenil, es una jugadora que cumple sus sueños, superó las limitantes y continúa en ese trabajo constante para ser un ejemplo para las nuevas generaciones. Hoy, aplaude que las mujeres ganen terreno en las diferentes áreas del deporte, ya sea como futbolistas, entrenadoras o directivas.

“Al final no hay imposibles, tenemos que quitar esos prejuicios, a veces de la sociedad y de nosotras mismas. No hay que renunciar nunca a tu sueño, ese sueño que todas tenemos desde niñas. En mi caso, siempre tener el balón me transmitía algo más, algo como romper barreras”, aseguró.

Así, la delantera del Atlético de Madrid se convirtió en uno de los pilares de la marca deportiva Adidas, junto a deportistas de la talla de la atleta Hima Das, y los futbolistas Paul Pogba y Mohamed Salah, para la campaña global Impossible Is Nothing.

Incluso, hace unos días la atacante presentó su marca personal, como parte de las responsabilidades que tiene dentro y fuera de la cancha. No obstante, hace énfasis en la importancia de valorar sus orígenes, como cuando jugaba en los equipos de la colonia, en donde aprendió a driblar a sus rivales.

En la campaña que hizo con la firma deportiva alemana, salen imágenes de ella haciendo sus primeros goles en canchas de futbol rápido.

“No es por quedar bien, es una realidad, Adidas me ayudó desde que era niña. Creían y confiaron en mí. Esa niña que a los 10 años podía ser cirquera, pues sí fue futbolista, y es bonito recordarlo”, afirmó.

Por primera vez en su carrera, Charlyn ve las consecuencias de una lesión de gravedad. Está fuera de las canchas desde octubre de 2020, debido a afectaciones en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Pronostica su regreso para el inicio de la campaña 2021-22 y se prepara para ello.

“Creo que los fantasmas quedaron atrás, estoy enfocada en lo que siguen. Ya llevo seis meses desde que me operaron, me dicen que voy a echarme ocho. No me voy a precipitar, pues ya me siento muy bien”, concluyó.

