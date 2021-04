Sergio "Checo" Pérez se queda fuera de los puntos; Max Verstappen gana GP en Imola

La lluvia empapó parte del trazado de Imola (Italia), donde se llevó a cabo la carrera del Gran Premio de la Emilia Romagna de Fórmula Uno, situación que condicionó la carrera. El mexicano Sergio "Checo" Pérez finalizó en la posición número 12, tras cometer varios errores durante la carrera.

Durante el paso del auto de seguridad, tuvo una despiste y al regresar a la pista rebasó ilegalmente a dos autos, situación que le fue penalizado con 10 segundos en un pit stop.

Posteriormente a falta de un poco menos de 20 vueltas, volvió a salirse del trazado, situación que lo dejó en la posición número 13. Al final solamente pudo regresar una posición en la parrilla.

Max supera Lewis en Italia

El Mundial de Fórmula Uno late en un punto. Esa es la distancia entre el todavía líder, el británico Lewis Hamilton, y el principal candidato a desbancarle del trono, el neerlandés Max Verstappen.



El joven piloto de Red Bull triunfó en Imola (Italia), aunque el defensor del título minimizó la pérdida al volante de su Mercedes. El punto adicional de la vuelta rápida mantiene al inglés al frente del campeonato después del Gran Premio de la Emilia Romagna.



Ocurre que el paisaje de la Fórmula 1 en este 2021 no tiene nada que ver con el triunfal desfile de Lewis Hamilton en los últimos años. Pese a haber ganado hace tres semanas en Baréin la primera prueba del calendario, sabe que una nueva generación asoma con determinación y hambre.



Verstappen, de hecho, no titubeó al rebasarle en la primera vuelta. Rueda con rueda, y tras un leve toque, se abrió paso hacia la victoria en un Gran Premio que se tornó caótico con la aparición de la lluvia minutos antes de las 15.00 CET, cuando estaba previsto el comienzo de la carrera.



A partir de entonces todo fueron sobresaltos en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola.



En la vuelta inaugural se despidió el canadiense Nicholas Latifi (Williams) tras un toque con el ruso Nikita Mazepin (Haas), que motivó la entrada en pista del coche de seguridad.



Durante seis vueltas los monoplazas se reagruparon bajo condiciones resbaladizas. En ese marco se reabrió la pugna entre Hamilton y Verstappen, más firme que su rival en la conducción y más acertado en la estrategia. En la vuelta 27 de 63 entró a 'boxes' para poner las gomas lisas. Arriesgó sobre seco.



"No es fácil conducir estos coches en mojado", convino el neerlandés, "pero he acertado con el momento de cambiar los neumáticos".



En ese momento crítico falló Hamilton. Perdió algunos segundos en el paso por el garaje y se mostró desacertado en el regreso al trazado. "No fui paciente", se recriminó. Al intentar doblar a su compatriota George Russell (Williams) se fue contra la arcilla, aunque salvó el sobresalto.



La interrupción de la carrera por bandera roja, tras un fuerte accidente entre George Russell y Valtteri Bottas, le dio alas para la remontada. A 29 vueltas, con salida lanzada, todos los supervivientes iniciaron la 'segunda' carrera.



En ella se repartieron las posiciones definitivas. Max Verstappen retuvo el liderato y Lewis Hamilton remontó hasta la segunda plaza. El también británico Lando Norris puso a McLaren en el tercer cajón del podio, dejando fuera de los puestos de honor a los dos pilotos titulares de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz.



El australiano Daniel Ricciardo (McLaren), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), el francés Pierre Gasly (AlphaTauri), el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) y el francés Esteban Ocon (Alpine) completaron el top-10.



El español Fernando Alonso (Alpine), dos veces campeón del mundo, fue undécimo, justo por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull).



El 'Checo' salió segundo, pero no pudo aprovechar su buena posición en la parrilla de salida y se marchó de Imola sin puntos tras recibir una penalización de 10 segundos por ganar una posición con el coche de seguridad en pista.



En la clasificación del Mundial, Lewis Hamilton sigue al frente con 44 puntos. Uno menos suma Max Verstappen, su gran rival por el título. "Pero la temporada es larga y hay que mantener la calma", expuso desafiante el piloto de Red Bull. EFE





Noticia en desarrollo...

Con información de EFE.

MAVR