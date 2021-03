México se juega ante Canadá el pase a Tokio 2020

La Selección Mexicana Sub 23 busca hacer valer su condición de local cuando enfrente hoy a Canadá por su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, durante la semifinal a celebrarse en el Estadio Jalisco, en Guadalajara.

Desde su eliminación en 2008, el cuadro tricolor no ha faltado a la justa deportiva, y ha dejado en el camino en esta ronda a los de La Hoja de Maple en las ediciones de 2012 y 2015.

México y Canadá son dos viejos conocidos de la Concacaf en Sub 23. El saldo ha sido cuatro victorias para el representativo nacional y tres empates.

El técnico tricolor, Jaime Lozano, tiene de regreso a Sebastián Córdova, máximo goleador del certamen con cuatro tantos, y la confirmación de Sebastián Jurado en la portería.

“Es el partido más importante, lo sabemos desde hace más de un año. Estamos muy concentrados en el objetivo, el grupo tiene las cosas muy claras. Este año nos ha servido para tener serenidad de luchar por las metas”, dijo.

En tanto, el arquero aseguró que no le pesa la responsabilidad de cubrir la ausencia del titular Luis Malagón, quien se luxó el codo izquierdo ante EU.

“Me siento bastante bien, agradezco la confianza del cuerpo técnico y compañeros. El partido es un gran reto y lograr el pase es el objetivo de todos, no sólo para mí”, finalizó Jurado, actual elemento de Cruz Azul.

DUELO EN EUROPA

La Selección Nacional de México Femenil anunció ayer que enfrentará en partido de preparación a España, el próximo martes 13 de abril (12:00 hrs), en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, en Marbella.

5 ediciones de México en Olímpicos. desde 1992.

PARA HOY

MÉXICO vs. CANADÁ



19:00 horas

Estadio Jalisco

Canal 5 y TUDN



16:00 hrs. / TUDN

Honduras vs. EU

Por Óscar Zamora

maaz