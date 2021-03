Antonio Briseño da la cara y reconoce superioridad de América en el clásico

Casi dos semanas después, Antonio Briseño salió a dar la cara luego de sus palabras días antes del clásico ante el América, donde Chivas cayó en casa 0-3.

El defensa aceptó la superioridad del rival, pero dice estar tranquilo a pesar de la derrota, y que tanto él como el equipo ya le dieron vuelta a la página.

“Son cosas que pasan, América no me espantaba en ese momento, fui sincero, y bueno, ellos a fin de cuentas ganaron el partido. Creo que se confundieron un poco mis palabras, pero sigo pensando que Chivas es un equipo con identidad, porque lo es”.

“Se hizo mucho ruido al respecto, tanto en la prensa como los aficionados, y hasta vi que se usó la palabra identidad para festejar el triunfo. Pero es lo que pienso, así me gusta vivir el futbol, no me arrepiento de lo que dije, y nos ganaron bien. No queda más que aguantar los madrazos, hay que seguir trabajando”, agregó.