Tokio 2020: un año de caos

Aunque la cultura japonesa destaca por su disciplina y orden, el anfitrión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha subsistido con dificultades, a causa de la pandemia de coronavirus.

Las logísticas que alistaban la magna justa cayeron entre problemas financieros, disgusto de sus ciudadanos y conflictos internos que han encausado una desventura tras otra, en un evento que esperaba al menos dos millones de visitantes extranjeros, pero que debido al COVID-19 tendrá que realizarse sin aficionados de otros países.

Fue el 24 de marzo de 2020, a cuatro meses de encender el pebetero olímpico en la capital nipona, cuando la presión de deportistas, así como de federaciones internacionales y nacionales, lo que llevó al Comité Olímpico Internacional a anunciar que el camino hacia la justa olímpica se pausaba, sin definir cancelación o postergación.

La declaración hecha en conjunto por el COI y el Comité Organizador de Tokio 2020 encausó incertidumbre para atletas, entrenadores, patrocinadores y hasta empresas televisivas que pagaron dos mil 900 millones de dólares por los derechos de transmisión del evento.

Poco tiempo después se dio a conocer la nueva fecha: del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, ya con dos mil 800 millones de dólares más, debido al aplazamiento, prácticamente el costo de la cesión de derechos televisivos.

Así, el disciplinado y ordenado proceso que tenían los organizadores quedó ante la mirada expectante del mundo, y sortean dificultades que no dejan de emerger hacia una justa que, según Thomas Bach, presidente del COI, no tiene ‘Plan B’, pues la única opción sobre la mesa es realizarlos, en medio de la emergencia sanitaria que aún vive el mundo, aunque, al momento, se disputarán sin público extranjero (se esperaban al menos dos millones de visitantes) y con la molestia de los ciudadanos locales, quienes en su gran mayoría no desean que se efectúe el evento, según los sondeos realizados.

Por cuarta ocasión en su historia, Japón es designado a recibir una Juegos Olímpicos. Foto: EFE

Un difícil transitar

08/09/13

Por cuarta ocasión en su historia, Japón es designado a recibir una Juegos Olímpicos (1964: Verano; 1972 y 1998: Invierno).

28/02/18

El Comité Organizador dio a conocer a las mascotas Miraitowa y Someity.

19/05/19

Tsunekazu Takeda, presidente del Comité Olímpico Japonés, renuncia al cargo entre la sospecha de sobornar a miembros del COI para ganar la candidatura de los Juegos. También renuncia Yoshitaka Sakuyrada, ministro responsable de los Juegos.

Verano 2019

Las competencias que fungieron como test olímpicos revelaron que las altas temperaturas afectan la salud de los atletas y se decide sacar el maratón de Tokio a Sapporo.

12/03/20

En Atenas, Grecia se hace la ceremonia para encender el fuego olímpico que prenderá el pebetero de Tokio 2020.

19/03/20

En plena pandemia, el fuego olímpico llega a Matsushima, Japón.

22/03/20

Thomas Bach presidente del COI emite una carta en la que establece que la pandemia no puede “destruir el sueño olímpico de 11 mil atletas de 206 países”.

24/03/20

El COI y el Comité Organizador anuncian que el camino hacia los Juegos Olímpicos debe pausarse por la pandemia; no definen si será postergación o cancelación.

30/03/20

El COI y el Comité Organizador de Tokio 2020 determinan que la justa se aplazará para el verano de 2021.

22/05/20

John Coates, miembro del COI, difunde que existen “verdaderos problemas” para reunir a más de 11 mil deportistas de 206 países en plena pandemia.

28/08/20

El Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe renunció a su cargo por problemas de salud.

22/12/20

El Comité Organizador anuncia que el costo total por realizar los Juegos es de 12 mil 600 millones de dólares; aun cuando se hicieron estrategias de austeridad.

11/01/21

Una encuesta de un medio japonés reveló que más del 80 por ciento de sus habitantes pide aplazar o cancelar los Juegos.

21/01/21

Según el medio británico The Times, un integrante del gobierno japonés reveló que los Juegos serán cancelados; los organizadores lo desmienten.

03/02/21

Yoshiro Mori, presidente del Comité Organizador de los Juegos, dice que las mujeres hablan demasiado y por ello los procesos logísticos son tan largos.

12/02/21

Con 83 años de edad, Mori, renunció a su cargo, tras su comentario sexista.

18/02/21

La ex patinadora y medallista olímpica Seiko Hashimoto sustituye a Yoshiro Mori en la dirección del Comité Organizador de los Juegos.

25/02/21

El Comité Organizador de la justa anuncia que el relevo de la antorcha olímpica iniciará el 25 de marzo, bajo medidas de salubridad.

10/03/21

En la Asamblea General del COI, Thomas Bach es reelecto como presidente del organismo, hasta 2025.

18/03/21

Hiroshi Sasaki, director artístico de los Juegos, renunció tras pedirle a una actriz que se vistiera de cerdo para la Ceremonia Inaugural.

20/03/21

El COI anuncia que los aficionados extranjeros no tendrán acceso al evento y habrá aforo controlado para los fans japoneses.

Por: Katya López Cedillo

