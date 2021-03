Modelo aficionada a equipo colombiano es BLOQUEADA por delantero del club, tras posible FOTO íntima

Un caso curioso es el que se ha presentado en Colombia, después de que la modelo e influencer Valeria Giraldo se metiera en medio de la polémica, después de que señaló en sus redes sociales que fue bloqueada por el futbolista del Deportivo Independiente de Medellín, Leo Castro, tras decir que si anotaba gol, ella publicaría foto "semidesnuda".

Esta situación generó mucha curiosidad entre los usuarios del equipo y de la modelo, quien hizo la publicación en las redes sociales, a lo que evidentemente muchos aficionados al futbol y al DIM le pidieron al delantero que por favor fuera capaz de anotar un gol en el partido que sostendría el club.

Sin embargo, lo que ninguno imaginó fue que esto no le generaría ninguna gracia al futbolista del DIM, a tal grado que sin dudarlo, agarró y bloqueó de sus redes sociales a la chica Valeria Giraldo Toro, situación que ella mostró en sus redes sociales, cómo el futbolista había hecho esta acción.

Valeria se mostró sorprendida

La modelo Valeria Giraldo se mostró totalmente sorprendida por la actitud del futbolista, de quién nunca pensó que pudiera ponerse de esa forma, ya que ella aseguró que no tenía ningún motivo ajeno al tema pambolero, ya que no quiere con el futbolista, como algunos llegaron a asegurar.

Incluso, ella afirmó que tiene novio y que por lo tanto no tendrían porqué ligarla con el jugador del Deportivo Independiente de Medellín; sin embargo, explicó que ahora a raíz de esta situación ya no hará lo que había mencionado ya que no necesita la publicidad de nadie, puesto que ya es una mujer conocida.

"Yo no sé cómo están tomando esto. Me parece increíble, pero vuelvo y específico que mi reto es con la fanaticada. A mí jamás me interesó él y ahora menos. Llevo toda mi vida siendo hincha del DIM", fueron las palabras de Valeria Giraldo, la modelo de la polémica con el futbolista Leo Castro.

hgm