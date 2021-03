Nueva Generación Dinamita se frota las manos por Campeonato Mundial de Tríos

Para la Nueva Generación Dinamita, sería fenomenal y un gran paso en su carrera tener tres campeonatos, y por eso su idea es arrebatarle el Campeonato Mundial de Tríos a Los Guerreros Laguneros, durante la función del próximo 26 de marzo en la Arena México.

En el marco de los 30 años de existencia de este título de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Cuatrero dijo que el coronarse es un sueño que ha estado buscando para hacer su propia historia, justo durante un mes que trae muchos recuerdos para él y su familia.

Y es que fue en marzo cuando los Hermanos Dinamita y la Nueva Generación Dinamita tuvieron derrotas y también logros. En 2001, Universo 2000 le quitó la cabellera y retiró al zacatecano Perro Aguayo, y 13 años después la NGD fue presentada en el templo de la lucha, precisamente por el gran Carmelo cuando recibió el Homenaje a Dos Leyendas.

En 2016, Sansón y Cuatrero se enfrentaron a Oro Jr. y Soberano Jr., y en 2018 Cuatrero despojó a Ángel de Oro de su incógnita. En 2019, la tercia tapatía derrotó a La Peste Negra.

Por su parte, Forastero aseguró que estudiarán bien a sus rivales y buscarán una debilidad para poder sorprenderlos. Afirmó que, de ganar, se colocarán como la mejor tercia del CMLL.

Sobre sus metas individuales, los originarios de Lagos de Moreno prefirieron no hablar tanto, pues su objetivo está bien definido. No obstante, en el caso de Sansón, recordó que está pendiente la lucha de campeonato frente a Último Guerrero, pues cuando estaba por retarlo, comenzó con las diferencias con Euforia y por la pandemia no se ha logrado concretar un enfrentamiento.

Para la función de este 26 de marzo en la Arena México, los boletos están a la venta a través de Ticketmaster Live.

