Jimmy Lozano: Jóvenes de Estados Unidos tienen más facilidades para ir a Europa

La menor tasación de sus cartas hace que los futbolistas de Estados Unidos puedan brincar, con más facilidad que los de México, al ‘otro lado del charco’, consideró Jaime "Jimmy" Lozano, técnico de la Selección Mexicana Sub 23.

Previo a su compromiso ante el conjunto de las Barras y las Estrellas, por el liderato del Grupo A del Preolímpico, el timonel azteca aseguró que los jugadores nacionales tienen cualidades para partir a clubes de Europa, pero depende mucho de los acuerdos a los cuales lleguen los equipos.

“En nuestro futbol no es tan fácil salir por el tema económico, porque al mexicano se le pone un precio más alto que al estadounidense. No es un tema de capacidad o talento, me ha tocado ir a Francia y Panamericanos, y la calidad no varía mucho”, indicó.

Ambas escuadras ganaron sus primeros dos cotejos del certamen, con lo cual igualan con un puntaje de seis; sin embargo, el Tricolor tiene una diferencia de goles de +6, por +5 de su rival, por lo cual un empate mañana le da el liderato de la zona para encarar las semifinales.

“Hoy ellos tienen muchos futbolistas en Europa, y nosotros tenemos que aspirar a eso, a tener cada vez más jugadores mexicanos en los mejores clubes del mundo”, aseveró El Jimmy.

Por su parte, Johan Vásquez, zaguero del combinado nacional, afirmó que la confianza propia, y dejando de ver de reojo lo que hace su contrario, les permitirá salir adelante en el clásico de la Concacaf.

“Es momento de que la gente, en vez de hablar de que Estados Unidos viene con gente de Europa, diga que la Liga MX también aporta mucho, y eso debemos demostrarlo nosotros”, concluyó.

Por J. Alexis Hernández

