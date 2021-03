Atlético San Luis vs Pumas: ¿Qué CANAL y en qué HORARIO se transmite el partido del Guardianes 2021?

Pumas entrará al Alfonso Lastras con la misión de sacar los tres puntos, mismos que los podrían catapultar hasta la posición 12 de la tabla general, esto dependiendo de los demás resultados de la jornada. Pero enfrente contarán con San Luis, quienes también buscan mantenerse en la pelea por puestos de liguilla en la recta final del Guardianes 2021.

Los de la UNAM están viviendo uno de los peores torneos de los últimos años, por lo que una victoria comenzaría a maquillar la mala temporada, ya que actualmente se encuentran en la posición 17, pero si ganan en San Luis lograrían sumar 12 puntos, suma que actualmente te da el lugar 12 de la tabla general y con esto el pase a liguilla.

En frente tendrán a un San Luis, que a pesar de no tener mucha constancia en el torneo, no será un rival fácil, más considerando que se encuentran en el último puesto de la liguilla y no quieren perder su lugar en la recta final del torneo. Con tres puntos estarían llegando a 15 unidades, mismas que los podían colocar en el octavo lugar dependiendo de los resultados.

Se tiene que recordar que los felinos no contarán con dos jugadores importantes en defensa, mismos que se encuentran con la Selección Mexicana disputando el Preolímpico de Concacaf. Alan Mozo y Johan Vázquez serán las grandes bajas del club para este partido el 20 de marzo.

¿Qué canal y hora?

El partido está programado para disputarse este 20 de marzo en punto de las 17:00 horas en el Alfonso Lastras, por lo que todos los que quieran ver el partido desde la comodidad de su casa deberán sintonizar ESPN, siendo esta la única forma en la que se podrá ver en televisión.

Para todos los que no tengan un sistema de paga podrán revisar toda la información a través de El Heraldo de México, donde podrán encontrar el minuto a minuto del partido y la mejor información durante y después del partido, incluido el resultado del partido. Recuerden que el pitazo inicial está programado a las 17:00 horas.

dza