Víctor Arano busca regresar a Grandes Ligas

Desde 2019, tras sufrir una lesión, el mexicano Víctor Arano únicamente ha participado en tres juegos en la Major League Baseball (MLB). El pitcher de los Bravos de Atlanta iniciará la temporada 2021 en la Triple A, donde buscará ganarse un lugar en Las Mayores.

“Me dijeron que voy a comenzar en Triple A, por ahora no voy a tener participación en el Spring Training, pero estoy trabajando muy duro para subir y demostrar todo lo que puedo hacer. Físicamente estoy al 100 por ciento”, mencionó Arano en conferencia de prensa.

El lanzador jugó sus primeras tres campañas en la MLB con los Phillies de Filadelfia, donde subió al montículo en 73 partidos para establecer una efectividad de 2.65 en 72.2 entradas lanzadas. Sin embargo, en enero de 2021, fue colocado en asignación.

“He batallado en la recuperación, eso me afectó mucho. Me sorprendió cuando los Phillies me dejaron libre, no lo tenía en mente, pero gracias a Dios me agarraron los Braves. Me han recibido muy bien”, señaló el originario de Cosamaloapan, Veracruz.

Asimismo, Arano tuvo actividad en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) con los Yaquis de Ciudad Obregón. El jugador de 26 años viajó a Sonora para trabajar su mecánica y slider.

“Sirve mucho jugar invierno porque llegas con la mentalidad más fresca”, señaló.

Finalmente, el relevista mexicano valoró sus objetivos a futuro en las Grandes Ligas. Entrar en situaciones apretadas es lo que más le gusta, pero su deseo es consolidarse como cerrador en la MLB.

Víctor Arano reaparecerá en Triple A, donde tuvo actividad por última vez en 2019. En temporada regular en la LMP registró una efectividad de 5.40 en nueve juegos; en postemporada disminuyó 2.57. Finalizó la campaña con récord de 0-1.

Por: Emilio Pineres

